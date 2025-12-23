لندن.. الإفراج عن غريتا ثونبرغ بعد اعتقالها في مظاهرة مؤيدة لفلسطين

قالت شرطة ‍مدينة لندن إنها أطلقت اليوم الثلاثاء سراح الناشطة المناخية السويدية غريتا ثونبرغ بعد القبض عليها في وقت سابق اليوم خلال مظاهرة داعمة لفلسطين.

وجاء الاعتقال على خلفية دعمها لمجموعة "فلسطين أكشن" المؤيدة لفلسطين، التي حُظرت في بريطانيا بسبب أنشطتها ضد شركات تتعامل مع إسرائيل.

ونظمت حركة "سجناء من أجل فلسطين" وقفة احتجاجية أمام مكتب شركة "أسبن للتأمين" في لندن، التي توفر خدمات تأمين لشركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية "إلبيت سستمز".

وتتابع حركة "سجناء من أجل فلسطين" أوضاع 8 معتقلين محتجزين منذ نحو عام بتهمة الانتماء إلى مجموعة "فلسطين أكشن" ويخوضون إضرابا عن الطعام.

وأفادت الحركة عبر حسابها على منصة "إكس" أن "غريتا ثونبرغ تم توقيفها بموجب قانون الإرهاب بسبب حملها لافتة كُتب عليها "أدعم سجناء فلسطين أكشن، أنا ضد الإبادة الجماعية".

وباتت الشابة البالغة 22 عاما والمعروفة أساسا بنشاطها في الدفاع عن البيئة أول شخصية معروفة عالميا يتمّ توقيفها لدعمها المنظمة التي حظرتها السلطات البريطانية في يوليو/تموز الماضي.

وأفادت شرطة لندن من جانبها عن توقيف "شابة في الـ22 من العمر رفعت" لافتة "دعما لمنظمة محظورة"، والمقصود هنا هو مجموعة "فلسطين أكشن"، من دون ذكر اسم الشابة.

اكتسبت غريتا ثونبرغ شهرتها العالمية كواحدة من أشهر الناشطين في مجال مكافحة تغير المناخ والاحتباس الحراري في العالم، ونسب إليها الفضل في رفع مستوى الوعي العام، خاصة بين الشباب. وشكّلت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة مرحلة فارقة في مسيرتها، فقد تحولت من المناخ إلى دعم الشعب الفلسطيني دون توقف.