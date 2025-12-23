للعام الثاني.. هولنديون يقضون أربعة أيام في بيت زجاجي دعما لغزة والسودان والكونغو

تجمّع عشرات النشطاء الهولنديين داخل "البيت الزجاجي للمقاومة" في إحدى ساحات مدينة روتردام الهولندية على مدى 4 أيام متواصلة، بهدف جمع التبرعات ودعم الاستجابة الطارئة في فلسطين والسودان والكونغو.

وركز القائمون على "البيت الزجاجي للمقاومة" هذا العام على سرد القصص الإنسانية بدل الاكتفاء بإحصاء الضحايا، وذلك من خلال إتاحة المجال لناجين وصحفيين وعاملين في مجال الإغاثة وفنانين لعرض تجاربهم بشكل مباشر.

وقالت لويس دي كلاين، من ائتلاف روتردام فلسطين ومنظمة "أطباء من أجل غزة"، للجزيرة مباشر "لا نريد فقط جمع المال، بل نريد أيضا تغيير ممارسات حكوماتنا ووقف تواطئها، ودعوة الناس إلى المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، خصوصًا في ما يتعلق بفلسطين".

من جهته، قال بيم فان أوس، أحد المشاركين في الدعم التقني والبث الإذاعي للفعالية، "نحن هنا لإبقاء هذه القضايا حاضرة في الوعي العام. كثيرون يظنون أن الأمور انتهت بمجرد سماع كلمة وقف إطلاق النار، لكن الكوارث الإنسانية في السودان وفلسطين ما زالت مستمرة ولا تحظى بتغطية كافية".

أما إيمان، منسقة ائتلاف روتردام فلسطين، فأوضحت أن الفعالية جاءت استكمالًا لتجربة سابقة تم خلالها جمع أكثر من 173 ألف يورو (نحو 204 آلاف دولار) لدعم أهالي قطاع غزة.

وأشارت إلى أن المنظمين قرروا أن تشمل المبادرة هذا العام دولتي السودان والكونغو.

وستُخصص التبرعات لدعم مشاريع إغاثة عاجلة في قطاع غزة والسودان والكونغو من أجل توفير الغذاء والأدوية والمستلزمات الطبية والمأوى للنازحين.