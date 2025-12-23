مهاجم زامبيا كاد يفقد حياته بسبب الاحتفال بهدفه في أمم أفريقيا

في اللحظات الأخيرة التي كانت تتجه فيها المباراة إلى صافرة النهاية، خطف الزامبي باتسون داكا الأضواء بتسجيله هدف تعادل قاتلا في شباك منتخب مالي، مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في كأس أمم أفريقيا 2025.

وسجل مهاجم منتخب زامبيا هدفا رائعا بضربة رأس في الوقت بدل الضائع، بعدما ارتقى عاليا لمتابعة تمريرة عرضية متقنة من زميله ماثيوز باندا، واضعا الكرة في الشباك عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، لينقذ منتخب بلاده الملقب بـ"الرصاصات النحاسية" من هزيمة مبكرة ويمنحه نقطة ثمينة في مستهل مشواره بالبطولة القارية.

غير أن فرحة داكا بالهدف لم تكتمل، إذ كادت لحظة الاحتفال تتحول إلى كارثة داخل الملعب، فبعد إدراك التعادل المتأخر، حاول مهاجم ليستر سيتي الاحتفال بطريقة بهلوانية عبر تنفيذ "شقلبة خلفية"، لكنه فشل في ذلك وسقط بقوة على الأرض، ضاربا رأسه ومنطقة الرقبة.

وبقي اللاعب ممددا على أرضية الملعب لثوانٍ، مما أثار قلقا واسعا بين الجماهير والجهازين الفني والطبي، خشية تعرضه لإصابة خطيرة في الرقبة قد تهدد مسيرته الكروية.

لكن المخاوف سرعان ما تبددت، بعدما نهض داكا مجددا وواصل احتفاله بالهدف، قبل أن يُكمل الدقائق المتبقية من اللقاء دون أن تظهر عليه أي مضاعفات صحية.

وتصدرت لقطة احتفال داكا بهدف التعادل منصات التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت محاولة اللاعب تنفيذ الحركة البهلوانية وسقوطه المفاجئ على رقبته، في مشهد لفت الأنظار وأثار تفاعلا واسعا بين عشاق المستديرة.

وتباينت ردود الفعل على منصات التواصل عقب احتفالية نجم منتخب زامبيا، التي وُصفت بالمتهورة وكادت تنتهي بإصابة خطيرة.

ورأى مغردون أن محاولة داكا تنفيذ "شقلبة خلفية" بعد الهدف كانت احتفالية غير محسوبة، خاصة بعد سقوطه المباشر على منطقة الرقبة.

في المقابل، أشار آخرون إلى أن داكا عاش لحظة لا تُنسى بعدما خطف هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 92 برأسية حاسمة، رغم سيطرة منتخب مالي وتقدمه بهدف في الدقيقة 61.

وأضاف نشطاء أن اللقطة الأبرز في المباراة لم تكن الهدف فحسب، بل الاحتفال الغريب الذي أعقبه، إذ حاول داكا تنفيذ حركة "سالتو" قبل أن يتعثر ويسقط على رأسه، ثم ينهض مبتسما دون أن يتعرض لإصابة، في مشهد جمع بين الدهشة والضحك.

ورغم الإشادة الواسعة بالهدف الجميل الذي سجله داكا في اللحظات الأخيرة، حذّر عدد من المتابعين من خطورة مثل هذه الاحتفالات، معتبرين أنها "كادت تكلفه حياته"، ودعوا اللاعبين إلى تجنب الحركات البهلوانية التي قد تتسبب بإصابات خطيرة في الرأس والرقبة.

كما وصف مدونون الاحتفال بـ"الكارثي والمتهور"، مؤكدين أن السقوط القوي على الرقبة كان يمكن أن تكون عواقبه وخيمة، في حين كتب أحد النشطاء: "فرحة تحولت إلى لحظة رعب.. داكا يُصاب أثناء احتفاله بهدف التعادل في آخر دقيقة، ورغم ذلك يُكمل اللعب".

وأضاف مدونون أن مثل هذه الاحتفالات البهلوانية، رغم ما تحمله من عفوية وفرح، قد تنقلب في لحظة إلى خطر حقيقي يهدد سلامة اللاعبين، خاصة عندما تتعلق بمنطقة حساسة كالرأس والرقبة، مشددين على ضرورة توعية اللاعبين بمخاطر هذه التصرفات داخل الملاعب، تفاديا لإصابات قد تُنهي مسيرتهم الرياضية في لحظة غير محسوبة.

وفي ختام التفاعل، أجمع متابعون على أن هدف داكا سيبقى حاضرا كأبرز لحظات المباراة، غير أن احتفاليته المثيرة للجدل خطفت جزءا كبيرا من الأضواء، لتتحول من مشهد فرح إلى درس قاس حول خطورة الاحتفالات المتهورة، في تذكير بأن لحظة واحدة غير محسوبة قد تغيّر مسار لاعب في ثوانٍ.