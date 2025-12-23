وزير الداخلية التركي: انقطاع الاتصال بطائرة تقل رئيس الأركان الليبي محمد علي الحداد

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا مساء اليوم الثلاثاء انقطاع الاتصال بطائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي محمد علي الحداد وأربعة آخرين ‍بعد إقلاعها ⁠من أنقرة متجهة إلى طرابلس

وقال الوزير التركي، عبر منصة إكس، إن الطائرة أقلعت ​في ‌الساعة 1710 بتوقيت جرينتش قبل انقطاع الاتصال اللاسلكي معها في ‌الساعة 1752بتوقيت جرينتش، مشيرا إلى أنها كانت متجهة من أنقرة إلى طرابلس وطلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة، ولكن انقطع التواصل بعد ذلك.

من جهتها أفادت قناة (إن.تي.في) التركية ابفقدان ⁠إشارة الاتصال اللاسلكي لطائرة ​خاصة يُعتقد أنها ‍كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي فوق ⁠العاصمة التركية أنقرة، وأن بيانات لتتبع

الرحلات الجوية أظهرت تحويل مسار الرحلات الجوية بعيدا عن ​مطار "أسن بوغا" في ‌أنقرة.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق من هذا ‌الأسبوع عن زيارة رئيس الأركان ‌الليبي إلى ⁠أنقرة، مشيرة إلى أنه التقى بنظيره التركي وعدد من القادة ‌العسكريين.