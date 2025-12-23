اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين على تبادل نحو 3 آلاف أسير

أعلن عضو الوفد الحكومي اليمني المشارك في مفاوضات التبادل ماجد فاضل عن الاتفاق مع الحوثيين على صفقة جديدة تُفضي إلى إطلاق سراح "آلاف" الأسرى.

كما أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى عن التوصل اليوم الثلاثاء إلى اتفاق مع الطرف الحكومي لتنفيذ صفقة تبادل أسرى تشمل الإفراج عن 1700 أسير، مقابل إطلاق سراح 1200 من أسرى الطرف الآخر.

وأوضح المرتضى أن الصفقة تتضمن عددا من الجنسيات الأجنبية، دون الكشف عن موعد تنفيذ الاتفاق أو آلياته.

وقال بيان صادر عن ‏مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إن أطراف النزاع اختتمت اجتماعًا استمر 11 يومًا في سلطنة ⁧‫عُمان⁩، تم خلاله الاتفاق على المرحلة الجديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع.

ورحب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بنتائج الاجتماع، مؤكدًا الأهمية الإنسانية لإحراز تقدم في ملف الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع.

وقال المبعوث إن "التوصل إلى اتفاق على مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين على خلفية النزاع خطوة إيجابية وهامة، من شأنها أن تُسهم في التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن".

وأضاف أن التنفيذ الفعّال للاتفاق سيتطلب استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعما إقليميا منسقا، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو مزيد من عمليات الإفراج.