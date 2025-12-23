صحف عالمية: شتاء غزة يفتك بأهلها وانقسام أوروبي يحمي إسرائيل

تناولت صحف ومواقع عالمية تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة مع حلول الشتاء، في ظل نقص الغذاء والخدمات الأساسية، وانعكاس الانقسامات الأوروبية على عجز الاتحاد عن اتخاذ مواقف رادعة تجاه إسرائيل، إلى جانب قضايا دولية أخرى حضرت في المتابعات الإعلامية.

وقالت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية إن غزة تعيش شتاء جديدا من المعاناة رغم وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استمرار أزمة الغذاء والظروف المعيشية القاسية، مع عجز المنظومة الصحية عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.

ونقلت الصحيفة عن لجنة خبراء دوليين أن نحو 3 أرباع سكان القطاع يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي، بينما أودت العواصف الشتوية بحياة عشرات الفلسطينيين، وسط اتهامات لإسرائيل بمنع دخول المساعدات الإنسانية.

وفي السياق نفسه، أبرزت صحيفة الغارديان البريطانية معاناة النساء الحوامل في غزة، عبر شهادة هديل الغرباوي التي أنجبت طفلها الثاني داخل سيارة إسعاف، معتبرة أن قصتها تعكس تحوّل الولادة إلى خطر حقيقي بفعل الحرب والنزوح وانهيار الرعاية الصحية.

أما موقع ميديابارت الفرنسي، فرأى أن الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب نفوذ مسؤولين موالين لإسرائيل، حالت دون فرض أي عقوبات عليها، على الرغم من انتهاكات القانون الدولي، فضلا عن تجاهل حملات التضليل الإسرائيلية.

وخارج غزة، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن عشرات من قادة نظام بشار الأسد السابقين يعيشون في موسكو بعيدا عن العدالة، بينهم متورطون في تطوير أسلحة كيميائية وإدارة أجهزة أمنية متهمة بالتعذيب.

وتطرقت صحيفة وول ستريت جورنال إلى تداعيات الضغوط الأميركية على فنزويلا، مشيرة إلى عزلتها الجوية وتضرر ملايين المواطنين، مع ارتفاع تكاليف السفر وتعثر إيصال الأدوية وبقاء آلاف الفنزويليين عالقين خارج البلاد.

إعلان

وفي أوكرانيا، قالت صحيفة التايمز البريطانية إن أعداد القتلى أكبر مما تعلنه كييف، مع تقديرات بخسائر بشرية ضخمة من الجانبين، بينما أشارت الغارديان إلى تصاعد مشاعر العداء تجاه اللاجئين الأوكرانيين في بولندا ودول أوروبية أخرى.