رويترز: أميركا تنفذ رحلات استطلاع فوق نيجيريا بعد تهديدات ترامب

كشفت وكالة رويترز، استنادا إلى بيانات تتبع الرحلات الجوية ومصادر أميركية، أن الولايات المتحدة تنفذ رحلات استطلاع لجمع معلومات استخباراتية فوق أجزاء واسعة من نيجيريا منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ولم تُعرف طبيعة المعلومات المستهدفة، لكن هذه العمليات تأتي عقب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل العسكري في نيجيريا، متهما السلطات هناك بالتقاعس عن "وقف العنف ضد المجتمعات المسيحية".

وتشير بيانات التتبع إلى أن الطائرة المستخدمة في هذه المهام، وتشغلها شركة أميركية متعاقدة، تقلع عادة من العاصمة الغانية أكرا وتحلق فوق الأراضي النيجيرية قبل العودة إلى غانا.

كما تظهر البيانات أن الشركة المشغلة هي "تيناكس إيروسبيس"، ومقرها ولاية ميسيسيبي، والمتخصصة في توفير طائرات للمهام الخاصة بالتعاون مع الجيش الأميركي.

وقال ليام كار، رئيس فريق أفريقيا في مشروع التهديدات الحرجة بمعهد أميركان إنتربرايز، إن العملية تبدو مدارة من مطار أكرا، وهو مركز معروف لدعم اللوجستيات العسكرية الأميركية في أفريقيا.

واعتبر كار أن هذه الخطوة مؤشر على إعادة واشنطن بناء قدراتها في المنطقة بعد انسحابها من قاعدة جوية في النيجر العام الماضي إثر توجه نيامي نحو التعاون الأمني مع روسيا، قائلا "شهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية استئناف رحلات الاستطلاع والمراقبة في نيجيريا".

وقد أكد مسؤول أميركي سابق أن الطائرة جزء من أصول نقلتها إدارة ترامب إلى غانا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأن المهام تشمل تعقب طيار أميركي كان يعمل في النيجر واختُطف هناك، وجمع معلومات عن الجماعات المسلحة النشطة في نيجيريا، "وعلى رأسها بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية" في غرب أفريقيا.

وقالت وزارة الحرب الأميركية -في بيان- إنها عقدت اجتماعات "بناءة" مع نيجيريا عقب رسالة ترامب، لكنها امتنعت عن مناقشة التفاصيل، في حين، لم يصدر تعليق من الجيش النيجيري أو السلطات الغانية حتى الآن.