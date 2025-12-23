حرب السودان.. فظائع لا تسقط بالتقادم ومقابر جماعية تتمدد

يختزل تاريخ السودان الحديث مسارا طويلا من العنف المنهجي، بدأ قبل انفصال الجنوب واستمر بعده، حيث ترافقت التحولات السياسية الكبرى مع موجات متعاقبة من المجازر وجرائم الحرب، وخلّفت عددا هائلا من الضحايا المدنيين، كثير منهم انتهى في مقابر جماعية ظلت سنوات خارج الضوء.

ومنذ ما قبل انفصال جنوب السودان، ظل الشمال والجنوب مرتبطين بسجل واحد من الدماء، إذ لم يؤد ترسيم الحدود الجديدة إلى طيّ صفحة العنف، بل أبقى آثار المجازر حاضرة في ذاكرة البلاد، من خلال جثامين المدنيين الذين قتلوا في صراعات غذّتها اعتبارات سياسية وعرقية وتدخلات خارجية متشابكة.

في هذا السياق، يُعيد تقرير أعدّته سلام خضر تتبع جذور واحدة من أكثر المحطات دموية، بالعودة إلى إقليم دارفور غرب السودان، حيث اندلع عام 2003 تمرد مسلح على حكومة الرئيس السابق عمر البشير، في منطقة تتميز بتنوع ديموغرافي يضم قبائل الفور والزغاوة والمساليت، إلى جانب قبائل عربية وأفريقية أخرى.

سرعان ما تحول التمرد إلى حرب مفتوحة، بعد أن لجأت السلطة إلى تشكيل مليشيات محلية عُرفت باسم "الجنجويد"، معظم عناصرها من قبائل عربية.

ومع اتساع رقعة المواجهات، غرقت دارفور في دوامة من الفظائع، شملت إحراق القرى، وقتل المدنيين، وتهجير مئات الآلاف من السكان.

ولا تتوافر، حتى اليوم، حصيلة دقيقة لعدد الضحايا في دارفور، في ظل تداخل أسباب الوفاة بين القتل المباشر والجوع والمرض والنزوح القسري.

ارتفاع معدلات الوفيات

غير أن مسحا أجرته منظمة الصحة العالمية بين نازحي الإقليم خلال عامي 2003 و2004 أظهر ارتفاعا لافتا في معدلات الوفيات اليومية، خصوصا في ولايات غرب وجنوب دارفور، مقارنة بشمال الإقليم.

ومع تصاعد الفظائع، تحرك المسار الدولي، إذ أحال مجلس الأمن عام 2005 الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593.

لاحقا، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق عمر البشير، شملت تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تضيف تهمة الإبادة الجماعية في عام 2010.

لكن العنف لم يبقَ محصورا في دارفور، فقد امتد لاحقا إلى ولايات أخرى، منها جنوب كردفان والنيل الأزرق، قبل أن يدخل السودان مرحلة جديدة من الاضطراب عقب الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالبشير أواخر عام 2018.

وفي تلك المرحلة، قُتل أو فُقد مئات المتظاهرين، ودفنت جثث بعضهم دون أن تُعرف هوياتهم أو مصائرهم.

ومع تعثر الانتقال السياسي، وفض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم، عادت المقابر الجماعية إلى الواجهة، وسط تقارير عن التخلص من جثث القتلى بوسائل هدفت إلى محو آثار الجريمة، بما في ذلك إلقاء بعض الضحايا في نهر النيل بعد تقييدهم بكتل أسمنتية.

وفي أبريل/نيسان 2023، انفجر الصراع مجددا على نطاق واسع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، لتبلغ الفظائع مستوى غير مسبوق.

وفي مدينة الفاشر، كشفت تحليلات صور أقمار صناعية، أجراها مختبر الأبحاث الإنسانية في كلية ييل للصحة العامة، عن مواقع يُشتبه بأنها مقابر جماعية قرب مستشفيات، استنادا إلى تغيّرات واضحة في لون التربة ووجود مؤشرات على أجساد بشرية.

وبينما تتراكم الأدلة، يواصل الناجون الإدلاء بشهادات عن انتهاكات جسيمة طالت المدنيين، في وقت يواجه فيه ملايين السودانيين واقع النزوح والجوع وانعدام الأمن.

وهكذا تتوسع دائرة المقابر الجماعية في السودان، بوصفها أحد أكثر الشواهد قسوة على حربٍ تتجدد فصولها، وتترك وراءها فظائع لا يمحوها الزمن ولا تسقط بالتقادم.