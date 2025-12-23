أخبار|نفط|الكاريبي

ترامب يقرر الاحتفاظ بالناقلات المصادرة وتحويل نفطها للمخزون الإستراتيجي

This image posted on US Homeland Security's X account shows the Centuries crude oil tanker, last docked in Venezuela, as it is apprehended by the US Coast Guard on December 20, 2025.
صورة نشرها حساب وزارة الأمن الداخلي الأميركية على منصة إكس لناقلة النفط الخام "سينتشريز" أثناء اعتراضها من خفر السواحل الأميركي في 20 ديسمبر/كانون الأول 2025 (الفرنسية)
Published On 23/12/2025
آخر تحديث: 10:06 (توقيت مكة)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الاثنين- إن ناقلات النفط التي استولت عليها القوات الأميركية قبالة سواحل فنزويلا ستظل في حوزة الولايات المتحدة.

وعندما سأله الصحفيون عن النفط الموجود على متن أول ناقلة تمت السيطرة عليها في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، قال ترامب: "سنحتفظ بها"، مشيرا إلى أن النفط قد يستخدم في الاحتياطيات الإستراتيجية، وأضاف "سنحتفظ أيضا بالسفن".

وكان خفر السواحل الأميركي قد استولى مؤخرا على ناقلتي نفط في البحر الكاريبي، ومنذ أول أمس الأحد يتعقب أيضا سفينة ثالثة يقال إنها جزء مما يعرف بـ"الأسطول الخفي" الذي تستخدمه فنزويلا للتحايل على العقوبات، وفقا لتقارير إعلامية.

والأسبوع الماضي، أعلن ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أنه سيفرض "حظرا كاملا وشاملا على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الداخلة إلى فنزويلا أو الخارجة منها".

وبرر ترامب هذه الخطوة بادعاء أن فنزويلا سرقت نفطا وأراضي وأصولا أخرى من الولايات المتحدة، وتجب استعادتها، حسب قوله.

وقد رفضت الحكومة الفنزويلية هذه التصريحات، ووصفتها بأنها "تهديد فظيع" وانتهاك خطير للقانون الدولي.

يذكر أن فنزويلا قامت منذ نحو عقدين بتأميم حقول النفط، مما أثر على الشركات الأجنبية، خاصة الأميركية، مما أدى إلى نزاع حول مدفوعات التعويضات.

وأكد ترامب أمس الاثنين، ردا على سؤال أحد الصحفيين، أنه تحدث مع شركات النفط الأميركية الكبرى التي تم الاستيلاء على أصولها، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل عن هذه المحادثات.

المصدر: الألمانية

