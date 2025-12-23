تأجيل وصول رئيس بوركينا فاسو يعيد ترتيب برنامج قمة الساحل

تنطلق اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر/كانون الأول 2025، في العاصمة المالية باماكو، أعمال القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل، في وقت تدخل فيه المنظمة مرحلة حاسمة من بناء مؤسساتها المشتركة.

وتأتي القمة وسط تعديلات في البرنامج الرسمي بعد تأجيل وصول الرئيس البوركينابي إبراهيم تراوري إلى يوم الافتتاح، خلافا لما كان مقرّرا في البداية.

واستقبل الرئيس المالي ورئيس المرحلة الانتقالية بالبلاد آسيمي غويتا، عشية القمة، نظيره النيجري عبد الرحمن تياني في مطار باماكو الدولي، في مشهد أكد بدء الترتيبات البروتوكولية لانعقاد القمة.

وكان من المقرر أن يحضر القادة الثلاثة منذ الاثنين لإطلاق سلسلة من الفعاليات الرمزية والمؤسسية، بينها تدشين تلفزيون تحالف دول الساحل، وإطلاق البنك الكونفدرالي للاستثمار والتنمية، إضافة إلى استعراض راية القوة الموحدة التي تسلّمها غويتا السبت الماضي.

غير أن تأجيل وصول الرئيس البوركينابي إلى الثلاثاء فرض إعادة ترتيب الأنشطة لتتم بصيغة جماعية، انسجاما مع الطابع الكونفدرالي للمنظمة.

ويشمل ذلك مراسم تسليم القيادة داخل الرئاسة وتفعيل الأدوات المشتركة للكونفدرالية.

ولم تصدر أي توضيحات رسمية بشأن أسباب التأجيل، في حين فضّلت السلطات تفسير الأمر في إطار بروتوكولي وتنظيمي.

وينتظر أن تبحث القمة في تعزيز الآليات المشتركة للكونفدرالية، وتنسيق السياسات الأمنية والسياسية، إضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات السابقة.