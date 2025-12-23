مستوطنون يقتعلون زيتون رام الله والاحتلال يعتقل العشرات بالضفة

أفادت مراسلة الجزيرة في الضفة الغربية المحتلة بأن المستوطنين هناك يجرفون أراضي زراعية ويقتلعون أشجار زيتون في بلدة ترمسعيا بقضاء رام الله، في وقت شنت فيه قوات الاحتلال حملة اعتقال شملت العشرات في الضفة.

واعتدى مستوطنون فجر اليوم الثلاثاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدتي بيت دجن وبيت فوريك شرق مدينة نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء القلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت الأراضي الزراعية في البلدتين مستخدمة جرارات زراعية، وشرعت بحراثة مساحات من الأراضي الواقعة غرب قرية بيت دجن، في محاولة للاستيلاء عليها وفرض وقائع استيطانية جديدة.

إصابات

في غضون ذلك، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3 فلسطينيين إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارتهم، مما أدى إلى انقلابها قرب حاجز عورتا جنوبي نابلس.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي في اليد، في حين أُصيب آخران برضوض نتيجة انقلاب المركبة عقب تعرضها لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس.

اقتحامات واعتقالات

كما شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقال طالت عددا من الفلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة، واعتقلت فجر اليوم 7 مواطنين من منطقة الشعراوية شمال محافظة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين في بلدتي دير الغصون وقفّين، واعتقلت كلاً من جمال محمد بديع، وعايد عاهد جمعة، ويوسف حاتم القب، وأيهم عماد قطو، وعبد الغني فايق خضر، وذلك عقب مداهمة منازلهم في بلدة دير الغصون.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رائد إبراهيم هرشة من منزله في بلدة قفين، كما اعتقلت الشاب وحيد محمد خلف بعد مداهمة منزله في بلدة باقة الشرقية.

إعلان

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 22 مواطنا من بلدة دورا وقرية الطبقة ومخيم الفوار بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم الفوار الشاب صخر أبو ربيع.

وفي بلدة دورا وقرية الطبقة جنوب غرب الخليل، اعتقلت مازن ماهر أبو عطوان، ومحمد كامل الأطرش، وإسلام شنان، وإسماعيل أبو كته، ويزن جمال الأطرش، وليث أبو كته، وأيوب العواودة، وسامي أمطير.

كما اعتقلت زياد أبو هواش، وفلادمير أبو هواش، علاء صابر أبو عطوان، ومحسن المسالمة، وأنس العواودة، ومحمد قزاز، ومعاذ أولاد محمد، وحكيم أبو هواش، ومحمد حسن أبو هواش، وشادي أبو هواش، وحسن محمد أبو هواش، وسالم أبو هواش، وإبراهيم أبو هواش.

وأضافت المصادر أن الاعتقالات جاءت عقب مداهمة منازل المواطنين وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، والاعتداء على عدد منهم بالضرب المبرح قبل اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء حي جبل الطويل في مدينة البيرة، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية عين سينيا شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال داهموا أحد منازل المواطنين في حي جبل الطويل، وعبثوا بمحتوياته، في حين أقاموا حاجزا عسكريا على مدخل قرية عين سينيا، مما أعاق حركة تنقل المواطنين ومنع خروجهم من مدينة رام الله.