الجيش اللبناني يعلن مقتل جندي في غارة إسرائيلية

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنوده متأثرا بإصابته جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية في بلدة القنيطرة التابعة لقضاء صيدا جنوبي لبنان أمس الاثنين.

وقال الجيش اللبناني في بيان مقتضب إن الجندي كان داخل السيارة التي تعرضت للاستهداف، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هويته أو طبيعة مهمته وقت وقوع الغارة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق أن الغارة نفسها أسفرت عن مقتل 3 أشخاص كانوا داخل السيارة المستهدفة.

إسرائيل تعلن استهداف عناصر لحرب الله

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان صدر اليوم الثلاثاء أنه نفذ غارة جوية أدت إلى مقتل 3 عناصر قال إنهم ينتمون إلى حزب الله في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

وادعى البيان أن المستهدفين كانوا يخططون لعمليات ضد القوات الإسرائيلية، ويعملون على إعادة بناء بنى تحتية عسكرية تابعة للحزب.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن أحد القتلى كان عنصرا في حزب الله ويخدم في الوقت نفسه ضمن وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني، معتبرا ذلك دليلا على ما وصفه بـ"علاقات تعاون خطيرة" بين الجيش اللبناني وحزب الله.

وأضاف أنه ينظر ببالغ الخطورة إلى هذا الأمر، متوعدا بمواصلة عملياته لإزالة "أي تهديد على أمن مواطنيه"، وفق تعبير البيان.

وسمّى الجيش الإسرائيلي الأشخاص الثلاثة الذين قال إنه قتلهم، وهم علي عبد الله، الذي زعم أنه خدم في وحدة الاستخبارات بالجيش اللبناني، ومصطفى محمد بلوط وحسان حمدان.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية قد أفادت أمس الاثنين بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بلدات عقتنيت-القنيطرة-المعمارية في قضاء صيدا، مما أدى إلى سقوط 3 قتلى كانوا داخلها.

هجوم واسع

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية منذ نحو أسبوع عن استكمال الجيش الإسرائيلي إعداد خطة لشن "هجوم واسع" على ما يدعي أنه مواقع لحزب الله داخل لبنان. وتربط تل أبيب تنفيذ هذا الهجوم بما تعتبره فشل الحكومة والجيش اللبنانيين في نزع سلاح الحزب قبل نهاية عام 2025.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر في الخامس من أغسطس/آب الماضي مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل سلاح حزب الله، وكلف الجيش اللبناني بوضع خطة لتنفيذ ذلك قبل نهاية عام 2025. إلا أن الأمين العام للحزب نعيم قاسم أعلن في مناسبات عدة رفضه نزع السلاح، مطالبا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تواصل إسرائيل خرقه بشكل شبه يومي، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا، فضلا عن استمرار احتلالها 5 تلال سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى محتلة منذ عقود.