اقتحامات بأنحاء بالضفة واعتداءات للمستوطنين في الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين وفجر الثلاثاء، عدة قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، وسط مواجهات مع الأهالي، في حين هاجم مستوطنون منزلا فلسطينيا جنوبي الخليل.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس شمال الضفة، في حين هاجم مستوطنون منزلا في السموع جنوبي مدينة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي سلواد شمال شرق رام الله، وكوبر شمال المدينة، وأطلقت الرصاص الحي دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما اقتحمت قوة إسرائيلية أطراف قرية واد رحال جنوبي بيت لحم، ونصبت حاجزا عسكريا ومنعت المواطنين من الوصول إليها.

وفي شمال الضفة، ذكرت مصادر إذاعية أن الجيش الإسرائيلي داهم قرية كردلة في الأغوار الشمالية، إضافة إلى قرى شويكة وعنبتا وكفر اللبد بمحافظة طولكرم، وبلدات مادما وبيتا جنوبي نابلس، وبيت دجن شرقيها، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت وإغلاق محال تجارية.

أما في القدس المحتلة، فقد هدمت قوات الاحتلال الاثنين مبنى يضم 13 عائلة في حي واد قدوم ببلدة سلوان، بزعم البناء دون ترخيص، وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه الأهالي قبل اعتقال اثنين منهم.

ووصفت محافظة القدس عملية الهدم بأنها "جريمة حرب" وتهجير قسري يستهدف تفريغ البلدة من أهلها.

وبالتزامن مع عامي حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1102 من الفلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.