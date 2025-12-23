استقالة الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي

أفاد مصدر نقابي في الاتحاد العام التونسي للشغل للجزيرة، أن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي استقال اليوم الثلاثاء.

وشغل الطبوبي (64 عاما) منصب الأمانة العامة للاتحاد منذ 23 يناير/كانون الثاني 2017، حين انتخب لولاية أولى، ثم انتخب لولاية ثانية خلال المؤتمر الانتخابي الـ25 في تاريخ الاتحاد المنعقد في فبراير/شباط 2022.

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن الاتحاد عن إضراب وطني في 21 يناير/كانون الثاني المقبل احتجاجا على القيود على الحقوق والحريات وللمطالبة بمفاوضات لزيادة الأجور، في تصعيد لافت للمواجهة مع الرئيس قيس سعيّد، وسط توترات اقتصادية وسياسية متفاقمة.

ورغم أن اتحاد الشغل (وهو أكبر هيكل نقابي في البلاد) دعم في البداية قرار سعيّد حل البرلمان المنتخب في 2021، فإنه عارض إجراءاته اللاحقة واصفا إياها بأنها "محاولة لترسيخ حكم الرجل الواحد".

ويضم الاتحاد العام التونسي للشغل ‌مليون عضو، كما لعب دورا رئيسيا في الانتقال الديمقراطي ‌في تونس بعد ‌ثورة 2011 وسقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.