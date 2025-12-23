استعداد أميركي لمحادثات مع طهران "وفق شروط"

أعربت واشنطن، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول البرنامج النووي الإيراني عن استعدادها لمحادثات مباشرة مع طهران وفق شروط معينة، في حين أكدت إيران أنها مستعدة بدورها لتقديم ضمانات بأن برنامجها النووي سلمي.

وقالت مستشارة بعثة أميركا بالأمم المتحدة إن بلادها مستعدة لمحادثات رسمية مع إيران "شرط أن تكون مستعدة لحوار مباشر وهادف"، مضيفة أنه "لا يجوز تخصيب اليورانيوم داخل إيران وهذا مبدأ أساسي لدينا".

في المقابل، قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، خلال الجلسة، إن بلاده ملتزمة دائما بالدبلوماسية والمفاوضات، وأنها على استعداد لتقديم ضمانات سلمية لبرنامجها النووي، داعيا الدول الغربية إلى اتباع مسار التعاون والاعتراف بحقوق إيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، إذ انهارت المفاوضات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني التي بدأت في أبريل/نيسان الماضي بوساطة عُمان، بعد هجوم إسرائيلي على إيران في يونيو/حزيران استمر 12 يوما واستهدفت خلاله مواقع نووية، بمشاركة أميركية في ضرب 3 منها.

من جهتها، وضمن ما سمتها الولايات المتحدة عملية "مطرقة منتصف الليل"، استهدف الجيش الأميركي فجر 22 يونيو/حزيران منشآت نووية إيرانية بأكثر من 100 طائرة وغواصة و7 قاذفات من طراز "بي 2".

جاء ذلك بعد أيام من ضربات إسرائيلية متواصلة على منشآت عسكرية إيرانية واستهداف مسؤولين بدأت في 13 من الشهر ذاته، قبل أن تنتهي الحرب في 24 يونيو/حزيران.