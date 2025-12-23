اتهام إسرايل بتعريض أسيرات فلسطينيات للضرب ونزع الحجاب

قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إن الأسيرات داخل سجن الدامون الإسرائيلي يتعرضن لانتهاكات "وحشية"، منها "نزع حجابهن وضربهن"، ضمن سلسلة اعتداءات تكررت أربع مرات خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري وأسفرت عن إصابة عدد منهن.

جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أشار فيه إلى أن ذلك يأتي في ظل تصعيد خطير ومتواصل تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات في "الدامون" في "انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الإنسانية".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بدء محاكمة الناشطة التونسية المناهضة للعنصرية سعدية مصباح

بدء محاكمة الناشطة التونسية المناهضة للعنصرية سعدية مصباح list 2 of 2 تونس.. الغنوشي والعريض يبدآن إضرابا عن الطعام 3 أيام end of list

وأضاف البيان أنه تم "إخراج الأسيرات إلى الساحة وإجلاسهن على الأرض قسرا، ونزع الحجاب عنهن، وتعرضن للاعتداء بالضرب إلى جانب استخدام الكلاب والقنابل الصوتية".

وأوضح أن "عددا من الأسيرات أُصبن جراء الاعتداءات الوحشية، التي نُفذت لأربع مرات متتالية خلال ديسمبر (كانون الأول) الجاري".

وحمّل مكتب الإعلام إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسيرات، محذرا من خطورة "استمرار هذا النهج القمعي".

وطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحق الأسيرات في سجن "الدامون".

وتحتجز إسرائيل أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وتصاعدت جرائم إسرائيل بحق الأسرى بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها على قطاع غزة لمدة عامين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلّفت نحو 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.