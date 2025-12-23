ألمانيا ترحّل أول سوري مدان إلى بلاده منذ 15 عاما

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الثلاثاء، ترحيل سوري مدان إلى بلاده للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في بلاده قبل نحو 15 عاما.

وذكرت الوزارة أنها سلمت صباح اليوم أحد الجناة المدانين إلى السلطات في العاصمة السورية دمشق، دون أن تشير إلى تفاصيل عن هويته أو الجرائم المدان بها.

كما لم يصدر من الجانب السوري بيان فوري حول الموضوع.

وكانت ألمانيا قد أوقفت عمليات الترحيل المباشر إلى سوريا بعد اندلاع الحرب فيها عام 2011، في أعقاب أعمال القمع العنيف للثورة التي اندلعت ضد نظام بشار الأسد وانتهت بالإطاحة به نهاية العام الماضي.

وبعدما أطاح الثوار بالأسد، تزايدت الدعوات في ألمانيا لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. إلا أن الحكومة آنذاك، المنتمية لتيار يسار الوسط، حذرت من أن التوقيت لا يزال مبكرا جدا لتحديد ما إذا كانت الأوضاع في سوريا آمنة بما يسمح بذلك.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال زيارته لأحد أحياء دمشق المدمّرة عن شكوكه في إمكانية عودة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين طوعا في المدى القريب، نظرا لحجم الدمار في البلاد.

وأضاف فاديفول أن من الممكن "التعامل مع الحالات النادرة جدا الخاصة بمرتكبي الجرائم الخطيرة من خلال إعادتهم إلى سوريا".

ولفت وزير الخارجية الألماني وقتها إلى أن أكثر من مليون سوري لجؤوا إلى ألمانيا خلال السنوات الماضية.