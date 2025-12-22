مصادر عسكرية إسرائيلية: صمت حماس النسبي بعد اغتيال رائد سعد غير مطمئن

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن الصمت النسبي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إزاء اغتيال القيادي رائد سعد لا يُعد مؤشرا إيجابيا.

واعتبرت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن المصادر أن الحركة ستنتظر "بصبر" ثغرة عملياتية تتيح لها استهداف منطقة قريبة من قوات الجيش الإسرائيلي أو نصب كمين لها.

وأضافت المصادر أن حوادث مشابهة لما جرى في حيي الدرج والتفاح في غزة تصل بتفاصيل موثقة إلى واشنطن والدوحة، مع توثيق "قاس" يدينه أحيانا الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه، وفق تعبيرها.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال رائد سعد باستهداف سيارة مدنيّة على الطريق الساحلي جنوب غرب مدينة غزة، ونشر مقطع فيديو للحظة قصف سيارة في منطقة دوار النابلسي على شارع الرشيد الساحلي، كان يستقلها القيادي القسامي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، إنهما أمرا باغتيال القيادي القسامي "ردا على خرق اتفاق وقف إطلاق النار بتفجير عبوة ناسفة في قوة للجيش".

وباغتيال رائد سعد تكون إسرائيل قد نجحت في الوصول إليه بعد أكثر من 35 عاما من المطاردة، تعرض خلالها للكثير من محاولات الاغتيال.

مناقشات واتجاهات

من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على مناقشات التخطيط في مركز التنسيق المدني العسكري أن ضباط الجيش الإسرائيلي يشاركون بصورة كاملة في تفاصيل الخطط الجاري العمل عليها، بدءا من إزالة ملايين الأمتار المكعبة من مخلفات البناء، وصولا إلى إعداد مخططات تفصيلية لإنشاء أحياء فلسطينية جديدة، يُفترض مبدئيا أن تكون على الجانب الإسرائيلي من "الخط الأصفر".

كما أفادت الصحيفة، نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، بأن حماس قد تتجه إلى طرح حل وسط يتمثل في تشكيل لجنة حكم تكنوقراطية تتولى تدريجيا إدارة الشؤون المدنية في قطاع غزة، وتعمل تحت إشراف مجلس السلام الدولي، على أن تضم في عضويتها شخصيات من حماس والسلطة الفلسطينية.

ومع سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انسحب جيش الاحتلال جزئيا إلى "الخط الأصفر"، لكنه يستهدف الفلسطينيين بمحيط الخط في خروقات خلّفت نحو 400 شهيد، وفق مصادر رسمية بالقطاع.