"هل يستطيع الكعبي الطيران؟".. هدف النجم المغربي بكأس أفريقيا يجتاح مواقع التواصل

في الدقيقة الـ74 من المباراة الافتتاحية لكأس أفريقيا بين المغرب وجزر القمر والتي انتهت بفوز "أسود الأطلس" بهدفين، سجل أيوب الكعبي هدفا عالميا يرشح لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام.

ومرر أنس صلاح الدين كرة أمامية للكعبي هداف أولمبياكوس اليوناني الذي قابلها "على الطاير" بمقصية خيالية انفجرت معها مدرجات ملعب "الأمير مولاي عبد الله" وأيضا منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت أوصاف من قبل خيالي وعالمي وخرافي أطلقت على الهدف الذي انتشرت فيديوهاته من النقل المباشر أو من مدرجات الملعب كالنار في الهشيم عبر المنصات.

وعن هذا الهدف يقول المغربي جمال السلامي مدرب منتخب الأردن إن "الكعبي يتميز بهذه المقصيات ومتمرس عليها في التدريبات والمباريات، ودائما ما يسجل أهدافا جميلة مع منتخبي المحليين والأول والأندية التي لعب لها، ويذكرنا بالهدافين الكبار بعالم كرة القدم".

وتابع أن "الهداف رائع ودخوله بديلا غيّر الكثير ومنح الإضافة لمنتخب المغرب".

وتحدثت المغرد عمر موماني عن أن قصة الكعبي الذي كان يعمل نجارا ووصل إلى أن يكون أحد أبرز الهدافين في أوروبا: "مثال حقيقي على الكفاح والصعود للقمة مع النادي والمنتخب".

في حين ذهب العمدة أكثر من ذلك في شرحه للهدف وقال إن "مثل هذه الأهداف لا نشاهدها كثيرا في الملاعب لأنها صعبة، فالكعبي غيّر اتجاه ركضه ونفذ المقصية بشكل دقيق وخاصة أن الكرة كانت فوق رأسه ولم يرها إلا وهي في السماء".

أما حساب "تاريخ رياضي" فتحدث عن هدف "خيالي" سجله الكعبي بعد 9 دقائق من مشاركته في مباراة المغرب وجزر القمر.

ويذكرنا المغرد أحمد العسيري أن الكعبي كان أفضل لاعب وهداف في كأس أفريقيا للمحليين عام 2018، وتوهج الكعبي في هذه النسخة من كأس أفريقيا للمحليين التي أقيمت بالمغرب، حيث كان مهاجما مغمورا يلعب بصفوف نهضة بركان، ولكنه سجل 9 أهداف في 6 مباريات، ليحقق رقما قياسيا كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة.

ونشر موقع "هسبريس" المغربي احتفال ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن بهدف الكعبي، قبل أن يعود ويحييّ رئيس جزر القمر الذي كان يجلس جانبه.

ونشر حساب موقع "صوفا سكور عربية" صورة تجمع أبرز الأهداف التي سجلها الكعبي من مقصيات واعتبر أن هذه المقصيات أصبحت "ماركة مسجلة" باسم النجم المغربي، وأوضحت أن هذه المقصية هي الثانية له عام 2025 بعد هدفه في مرمى بنين.

ونشر موقع "المرصد برو" مقطع فيديو يجمع أبرز المقصيات التي سجلها أيوب الكعبي مع منتخبي المحليين والأول والأندية التي لعب لها.

وأشار الصحفي الرياضي سامر جرادات إلى أن أيوب الكعبي يريد منافسة مواطنه أسامة طنان (الذي سجل هدفا في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب) على جائزة "بوشكاش" التي تمنح لأفضل هدف في العام.

وفي السياق نفسه، سأل حساب "كرة الكويت" عن سر الأهداف الجميلة التي يسجلها منتخب المغرب.

وطالب الحساب الرسمي لكأس أمم أفريقيا مشاهدة اللقطة مجددا والتأكيد أن "ما فعله أيوب الكعبي حقيقي وممكن".

أما المغرد "أحمدوف" فيشرح الهدف واللقطة منذ البداية، ويقول إن "الكعبي في الهدف خرج من المنطقة ومهد لنفسه وسحب المدافع معه وبعدها سجل مقصية ولا أروع من وضعية شبه مستحيلة، مهاجم كبير".

أما حساب "كأس أفريقيا" غير الرسمي فقال "هل تعلم أن أيوب الكعبي يستطيع الطيران؟ حسنا الآن تعلم".