هجمات أوكرانية بالمسيرات وتفاؤل بشأن محادثات ميامي

أحدث هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية أضرارا بسفينتين ورصيفين بحريين في منطقة كراسنودار الروسية، وفق ما قالت سلطات المنطقة، اليوم الاثنين.

وقالت قيادة العمليات في منطقة كراسنودار على تطبيق تليغرام إنه ‌أُجلي جميع أفراد أطقم السفن في ‌مرفأ فولنا ‌في المنطقة بأمان.

وذكرت السلطات أن الأضرار أدت إلى انتشار حريق كبير ‌على مساحة تصل إلى 1500 متر مربع.

وفي التفاعلات السياسية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تسديد القروض الأوروبية سيكون من الأصول الروسية.

ومن جهته، اتهم يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أمس الأحد، كييف والأوروبيين بتأخير الاتفاق بشأن إنهاء النزاع بين موسكو وكييف.

وقال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، في بيان أمس الأحد، إن المحادثات، التي عُقدت بين مسؤولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين على مدى 3 أيام في ميامي بولاية فلوريدا بمشاركة حلفاء أوروبيين، كانت "مثمرة وبناءة".

وأوضح ويتكوف أن الاجتماع الأميركي الأوكراني ركز على 4 نقاط رئيسية، هي مواصلة تطوير خطة النقاط العشرين، وإطار عمل ضمان أمني متعدد الأطراف، وإطار عمل ضمان أمني أميركي لأوكرانيا، ومزيد من التطوير في الاقتصاد ​والازدهار لإعادة بناء أوكرانيا.

وبيّن المبعوث الأميركي أن المفاوضين ركزوا بشكل خاص على الأطر الزمنية وتسلسل الخطوات التالية.

ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أوكرانيا وروسيا للتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الصراع المستمر منذ ما يقرب من 4 سنوات في أقرب وقت ممكن، لكن روسيا تريد ⁠الاحتفاظ بالمناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها، في حين ترفض كييف التنازل عن الأرض.