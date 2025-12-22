مناورات صاروخية في عدة مدن إيرانية

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن شهود عيان ومصادر ⁠أن ​مناورات صاروخية تجري ‍في عدد من المدن الإيرانية اليوم الاثنين.

وبثت القناة ‍التابعة لهيئة ⁠الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على تليغرام وشبكة "نور نيوز" شبه الرسمية مقاطع فيديو لما ​يبدو أنها عمليات ‌إطلاق صواريخ، دون تحديد مواقعها.

وذكرت وكالة فارس للأنباء أن التجارب الصاروخية جرت في مدن خرم آباد ومهاباد وأصفهان وطهران ومشهد.

وقال مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الدغير إن إيران تحرص منذ حربها مع إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي على التزام السرية في التجارب الصاروخية وتتجنب الإعلان رسميا عن التجارب والاحتفاء بها كما كان يتم سابقا.

وأوضح الدغير أن التجارب التي تمت اليوم قد يكون الهدف منها اختبار طرازات جديدة من الصواريخ بمديات مختلفة وفقا للتهديدات القائمة أمام البلاد.

وأشار إلى أن التجارب توجه رسالة لأميركا وإسرائيل أن المنظومة الصاروخية الإيرانية قائمة وأن طهران تحاول خلق مساحات مواجهة جديدة مع إسرائيل للرد على أي تهديد من مناطق قد لا تتوقعها إسرائيل ولا تصل إليها دفاعاتها.

دفاع عن النفس

وفي وقت سابق اليوم الاثنين قال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن الصواريخ التي تصممها إيران هدفها الدفاع عن النفس وردع أي هجوم، مشدّدا على أن برنامج طهران الصاروخي "ليس محل تفاوض".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد نقلت عن مسؤول أمني أن تل أبيب رصدت مساعي إيرانية لتصنيع صواريخ باليستية بوتيرة عالية، مؤكدا أن التسلح الإيراني سيكون القضية المركزية على طاولة البحث خلال المباحثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، المقررة الأسبوع المقبل.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون الصواريخ الإيرانية مصدر تهديد، وتعرب الولايات المتحدة عن قلقها من تقدم برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، وتتهم إيران بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط لا سيما وأن إسرائيل تقع تحت مدى هذه الصواريخ.

وبحسب شبكة "إن بي سي" الأميركية، يتخوف المسؤولون الأميركيون أكثر فأكثر من توسع البرنامج الصاروخي الإيراني. ونقلت الشبكة السبت عن مصادر لم تسمّها أن مسؤولين يستعدون لإعلام الرئيس دونالد ترامب "بالخيارات المتاحة لشن هجوم جديد" على إيران.

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنت إسرائيل عدوانا بدعم أميركي على إيران استمر 12 يوما، واستهدفت مواقع عسكرية ونووية ومناطق سكنية أيضا في إيران. وشاركت الولايات المتحدة في الهجوم مستهدفة مواقع نووية إيرانية.

وأسفرت تلك الغارات والضربات عن مقتل نحو ألف شخص في إيران، بحسب السلطات.

في المقابل، أقرت إسرائيل بتعرض أراضيها لأكثر من 50 إصابة بصواريخ إيرانية، أسفرت عن مقتل 28 شخصا.