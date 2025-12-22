محكمة تونسية تصدر حكما غيابيا بسجن الوزير الأسبق منذر الزنايدي

قضت محكمة تونسية مختصة بقضايا الإرهاب -اليوم الاثنين- غيابيا بسجن الوزير الأسبق منذر الزنايدي لمدة 19 عاما مع النفاذ العاجل في قضايا تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة وتكوين جماعة إرهابية"، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

ويُعد الزنايدي، الذي شغل سابقا مناصب وزارية في حكومات ما قبل 2011، من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة للرئيس قيس سعيد.

وحسب مصادر قضائية، فإن القضايا التي حوكم فيها الزنايدي تندرج ضمن ما تُعرف إعلاميا بملفات "التآمر على أمن الدولة"، التي تشمل اتهامات بالتنسيق مع أطراف داخلية وخارجية بهدف زعزعة الاستقرار، إضافة إلى الانخراط في تنظيمات تُصنّفها السلطات على أنها ذات طابع إرهابي.

ويأتي هذا الحكم في سياق حملة قضائية واسعة طالت سياسيين معارضين، ومحامين، وناشطين، منذ عام 2023، في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس سعيد الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، والتي شملت حل البرلمان وتوسيع صلاحيات الرئاسة.

وتؤكد السلطات التونسية أن هذه القضايا جنائية بحتة، وأن القضاء يعمل باستقلالية تامة، بينما ترى قوى معارضة ومنظمات حقوقية أن المحاكمات ذات طابع سياسي وتستهدف إسكات المعارضين.

وسبق لمحاكم تونسية أن أصدرت خلال الأشهر الماضية أحكاما مشددة بالسجن بحق عدد من رموز المعارضة، تراوحت بين 10 و45 عاما، في قضايا مماثلة، وهو ما أثار انتقادات حقوقية محلية ودولية.