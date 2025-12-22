أخبار|طاقة|أوكرانيا

قصف روسي يسبب حريقا بمنشآت الطاقة جنوبي أوكرانيا

Published On 22/12/2025
آخر تحديث: 14:42 (توقيت مكة)

اندلع حريق واسع صباح اليوم الاثنين في منشآت البنية التحتية للطاقة بمدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا جراء قصف روسي، وفق ما أعلنته السلطات الأوكرانية.

قصف روسي يضرم النار في منشآت الطاقة جنوبي أوكرانيا (خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية)

وقالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن الهجوم تسبب في أضرار كبيرة في منشآت الطاقة، إضافة إلى تضرر مستودعات للأسمدة والآلات الزراعية، مشيرة إلى إصابة شخص واحد جراء القصف.

أضرار كبيرة تصيب مستودعات الأسمدة والآلات الزراعية في منشآت الطاقة (خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية)

ونشرت الهيئة مقاطع مصورة تُظهر فرق الإطفاء وهي تكافح ألسنة اللهب في مواقع عدة داخل المدينة الساحلية عقب هجوم وصفته بـ"الواسع النطاق".

فرق الطوارئ تكافح النيران بعد قصف روسي لمنشآت الطاقة بمدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا (خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية)

وتأتي هذه التطورات في سياق الهجمات الروسية المتكررة التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، لا سيما مع حلول فصل الشتاء، وسط تحذيرات كييف من تداعيات إنسانية واقتصادية متفاقمة.

المصدر: الجزيرة + وكالات

