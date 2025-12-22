قصف روسي يسبب حريقا بمنشآت الطاقة جنوبي أوكرانيا

اندلع حريق واسع صباح اليوم الاثنين في منشآت البنية التحتية للطاقة بمدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا جراء قصف روسي، وفق ما أعلنته السلطات الأوكرانية.

وقالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن الهجوم تسبب في أضرار كبيرة في منشآت الطاقة، إضافة إلى تضرر مستودعات للأسمدة والآلات الزراعية، مشيرة إلى إصابة شخص واحد جراء القصف.

ونشرت الهيئة مقاطع مصورة تُظهر فرق الإطفاء وهي تكافح ألسنة اللهب في مواقع عدة داخل المدينة الساحلية عقب هجوم وصفته بـ"الواسع النطاق".

وتأتي هذه التطورات في سياق الهجمات الروسية المتكررة التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، لا سيما مع حلول فصل الشتاء، وسط تحذيرات كييف من تداعيات إنسانية واقتصادية متفاقمة.