عاجل | وزير الخارجية السوري: لم نلمس مبادرة جدية من قبل قوات سوريا الديمقراطية لتنفيذ اتفاق 10 مارس
Published On 22/12/2025|
آخر تحديث: 16:19 (توقيت مكة)
عاجل |وزير الخارجية السوري:
- لم نلمس مبادرة جدية ولا إرادة من قبل قوات سوريا الديمقراطية لتنفيذ اتفاق العاشر من مارس
عاجل |وزير الخارجية التركي:
- على إسرائيل التخلي عن سياساتها التوسعية
- ناقشنا التعاون الاستراتيجي بين تركيا وسوريا
- بحثنا مكافحة تنظيم الدولة وما يمكن القيام به معا للتصدي له.
- القيادة السورية وضعت نموذج إدارة يحقق الاستقرار والتنمية
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة