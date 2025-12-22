عاجل,
أخبار

عاجل | وزير الخارجية السوري: لم نلمس مبادرة جدية من قبل قوات سوريا الديمقراطية لتنفيذ اتفاق 10 مارس

ترامب ومادورو
Published On 22/12/2025
|
آخر تحديث: 16:19 (توقيت مكة)

حفظ

عاجل |وزير الخارجية السوري:

  • لم نلمس مبادرة جدية ولا إرادة من قبل قوات سوريا الديمقراطية لتنفيذ اتفاق العاشر من مارس

 

عاجل |وزير الخارجية التركي:

  • على إسرائيل التخلي عن سياساتها التوسعية
  • ناقشنا التعاون الاستراتيجي بين تركيا وسوريا
  •  بحثنا مكافحة تنظيم الدولة وما يمكن القيام به معا للتصدي له.
  • القيادة السورية وضعت نموذج إدارة يحقق الاستقرار والتنمية

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان