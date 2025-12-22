مقتل قائد بارز بالجيش الروسي في تفجير سيارة مفخخة بموسكو

أعلنت السلطات الروسية مقتل جنرال في الجيش الروسي جراء تفجير استهدف سيارته في موسكو اليوم الاثنين.

وقالت هيئة التحقيقات الفدرالية الروسية إن الجنرال القتيل هو رئيس مديرية التدريب العملياتي التابعة ​لهيئة ‌الأركان العامة الروسية الجنرال فانيل سارفاروف.

وأضافت الهيئة أن العبوة الناسفة كانت موضوعة أسفل السيارة وأن المعلومات الأولية تشير إلى تورط الاستخبارات الأوكرانية في عملية الاغتيال، موضحة أنها شكلت لجنة للتحقيق في الحادث.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، فإن تقارير إعلامية أشارت إلى أن الانفجار الذي وقع صباح اليوم أدى إلى تضرر عدة مركبات في الجزء الجنوبي من موسكو، وأسفر عن إصابة السائق بجروح خطيرة.

يُعد سارفاروف، المولود عام 1969، من أبرز الكوادر العسكرية في الجيش الروسي، إذ تولّى مهام ميدانية حساسة خلال النزاع في منطقة بريغورودني بين أوسيتيا وإنغوشيا، كما شارك في عدد من المهام العسكرية في سوريا.

وحاز سارفاروف عدة أوسمة وجوائز حكومية رفيعة، وشغل منصب رئيس دائرة التدريب العملياتي في هيئة الأركان العامة منذ عام 2016، وهو منصب محوري يرتبط بالتخطيط والجاهزية القتالية للقوات المسلحة الروسية.

اتهامات متكررة

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، وُجهت إلى كييف اتهامات متكررة بتنفيذ هجمات ضد شخصيات روسية ومسؤولين عسكريين، سواء داخل روسيا أو في المناطق التي تحتلها موسكو في أوكرانيا.

وفي أغسطس/آب 2022، أدى انفجار سيارة إلى مقتل داريا دوغينا ابنة المفكر القومي والمؤيد للكرملين ألكسندر دوغين.

وفي أبريل/نيسان 2023، قُتل المدون العسكري الروسي مكسيم فومين بانفجار تمثال صغير في مقهى بمدينة سان بطرسبورغ.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، قُتل قائد قوات الدفاع الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيغور كيريلوف، في انفجار دراجة كهربائية مركونة قرب مبنى كان يقيم فيه في موسكو، في عملية اغتيال أعلن جهاز الأمن الأوكراني مسؤوليته عنها.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قُتل نائب رئيس الإدارة العامة للعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة الروسية الجنرال ياروسلاف موسكاليك بانفجار سيارة قرب موسكو.