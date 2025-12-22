مقتل جنرال روسي في تفجير سيارة مفخخة بموسكو

أعلنت السلطات الروسية مقتل جنرال في الجيش الروسي جراء تفجير استهدف سيارته في موسكو اليوم الاثنين.

وقالت هيئة التحقيقات الفدرالية الروسية إن الجنرال القتيل هو الجنرال فانيل سارفاروف، رئيس مديرية التدريب العملياتي التابعة ​لهيئة ‌الأركان العامة الروسية.

وأوضحت الهيئة، التي شكلت لجنة للتحقيق في الحادث، أن أحد ‌الاحتمالات ⁠التي يجري التحقيق فيها هو أن العبوة ‌قد زُرعت من قبل أجهزة أوكرانية في سيارة القتيل.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، فإن تقارير إعلامية اشارت إلى أن الانفجار الذي وقع صباح اليوم أدى إلى تضرر عدة مركبات في الجزء الجنوبي من موسكو، وأسفر عن إصابة السائق بجروح خطيرة.