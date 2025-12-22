قتيلان و11 مصابا باشتباكات بين القوات السورية وقسد في حلب

أفاد مصدر طبي للجزيرة بمقتل شخصين وإصابة11 في استهداف قوات سوريا الديمقراطية (قسد ) لأحياء في مدينة حلب (شمال)، في حين اتهمت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قوات قسد بقصف مشفى الرازي بقذائف الهاون.

وأكد مراسل الجزيرة عمرو حلبي إصابة عدد من المدنيين واحتراق عدد من المنازل جراء قصف قوات سوريا الديمقراطية لحيي السريان والجميلية بحلب.

وتشهد المدينة منذ ساعات اشتباكات بين قوات الأمن السورية وقوات قسد بالرشاشات الثقيلة وقذائف "آر بي جي" والهاون وخاصة في محيط حي الأشرفية والمنطقة من دوار شيحان حتى دوار الليرمون، في حين يتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عن اندلاع المواجهات.

وذكرت منصة سوريا الآن بانقطاع جميع الطرق المؤدية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، ورصدت حركة إخلاء ونزوح بين المدنيين جراء الاشتباكات المتواصلة بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

قصف ونشر قناصين

وقال مراسل الجزيرة نت أحمد العكلة إن "عناصر قسد قصفوا بالأسلحة المتوسطة والثقيلة مناطق في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية، كما نشروا قناصين في محيط دوار الليرمون، ما أدى إلى إصابة عنصرين من قوات الدفاع المدني وأربعة مدنيين جراء القصف على الأحياء السكنية".

وأضاف العكلة أنه على إثر الهجوم ردت قوات الأمن الداخلي وقوات الجيش على مصادر إطلاق النار، حيث أدت الاشتباكات إلى انقطاع بعض الطرقات، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية للجيش والأمن السوري إلى محيط الاشتباكات بهدف حماية المدنيين.

وفي أول تعليق رسمي، أوصى محافظ حلب عزام الغريب الأهالي ممن يقطنون في مناطق الاشتباك بالتزام المنازل والأماكن الآمنة وعدم تعريض أنفسهم للخطر.

وأكد الغريب رفع الجاهزية في مديريات الطوارئ والكوارث والصحة والخدمات والشؤون الاجتماعية لضمان سرعة الاستجابة، مشدا على أن الدولة لن تتهاون في حماية المواطنين وردع كل من يعبث بأمن حلب.

تبادل الاتهامات

ونقلت وكالة سانا عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، أنه لا صحة لما تروجه قنوات قوات سوريا الديمقراطية عن هجوم لقوات الجيش على مواقعها بحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن قوات سوريا الديمقراطية هاجمت بشكل مفاجئ نقاط انتشار قوى الأمن الداخلي والجيش السوري بمحيط حي الأشرفية، ما أدى الى إصابات في صفوف قوى الأمن والجيش.

وأضافت أن قوات الجيش ترد على مصادر نيران قوات سوريا الديمقراطية التي تستهدف منازل الأهالي وتحركاتهم ونقاط انتشار الجيش والأمن بمحيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

في المقابل، قالت قوات سوريا الديمقراطية إن قواتها الأمنية وأهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في محافظة حلب يواصلون التصدي لما سمته الاعتداء.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية إصابة خمسة مدنيين بينهم طفلة جراء هجوم الفصائل التابعة لحكومة دمشق على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب باستخدام قذائف الهاون والأسلحة الثقيلة.

كما نفت قوات قسد بشكل قاطع ما أسمته الادعاءات الصادرة عن الأجهزة التابعة لـ"حكومة دمشق" بشأن استهداف أحياء حلب.

ويأتي الاشتباكات بعد تصريحات لوزير الخارجية السوري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في دمشق اليوم الاثنين، قال فيها إن الحكومة السورية لم تلمس إرادة جدية من قوات قسد لتنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار.

وينص الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما في ذلك اندماج قوات قسد ضمن الجيش السوري، خلال مدة أقصاها نهاية العام الجاري. كما ينص الاتفاق على بسط سيطرة الدولة على المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز؛ إضافة إلى عودة المهجَّرين إلى ديارهم، تحت حماية الدولة السورية.