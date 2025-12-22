سوريا تضبط صواريخ مضادة للطائرات بدير الزور قبل تهريبها

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب صواريخ مضادة للطائرات إلى خارج البلاد بريف دير الزور شرقي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، إن معلومات دقيقة وردت إلى مديرية الأمن في البوكمال (شرق) تفيد بإخفاء صواريخ مضادة للطائرات داخل أحد المنازل، تمهيدا لتهريبها خارج البلاد.

وأضافت أنها نفذت عملية مداهمة محكمة بناء على المعلومات الواردة، أسفرت عن ضبط صواريخ من نوع "سام7″، مشيرة إلى أن الأسلحة المضبوطة صودرت.

ولفتت الوزارة إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها لملاحقة جميع المتورطين للقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدة استمرارها في التصدي لكافة أعمال التهريب والأنشطة غير المشروعة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن البلاد واستقرارها.

ولم تحدد الوزارة الجهة التي كانت الصواريخ مجهزة للتهريب نحوها، لكن مدينة البوكمال تقع على الحدود مع العراق، وفيها معبر حدودي (البوكمال/القائم).

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، تسعى الإدارة السورية إلى ضبط الأوضاع الأمنية، ومنع تهريب الأسلحة، وملاحقة فلول النظام البائد، فضلا عن مكافحة ظاهرة المخدرات التي راجت خلال السنوات الأخيرة من حكم النظام المخلوع.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بالنظام السابق (2000-2024).