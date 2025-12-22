تعطّل جماعي لسيارات القيادة الذاتية بسان فرانسيسكو يثير الجدل

شهدت شوارع سان فرانسيسكو الأميركية فوضى غير مسبوقة، بعد انقطاع واسع للتيار الكهربائي، تسبّب في توقف السيارات ذاتية القيادة وتعطّل إشارات المرور، ما أدى إلى ازدحامات كبيرة واضطراب حركة النقل في المدينة.

وأغرق الانقطاع الكهربائي نحو 130 ألف منزل ومقر شركة بالظلام مساء السبت الماضي، تاركا مساحة واسعة من الجزء الشمالي للمدينة في عتمة، بدءا من أحياء ريتشموند وبريسيديو والمناطق المحيطة بمتنزه غولدن غيت، قبل أن يتسع نطاق الانقطاع تدريجيا.

وأدت الانقطاعات المفاجئة إلى توقف عدد كبير من المركبات في منتصف الطرق، ما أجبر السائقين والمشاة على التنقل بحذر شديد لتفادي الحوادث.

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو توثق الفوضى والازدحامات المرورية، وسط تساؤلات واسعة عن أسباب توقف السيارات ذاتية القيادة.

وحذّر مغردون آخرون من أن أي انقطاع مفاجئ للكهرباء قد يؤدي إلى تعطّل السيارات ذاتية القيادة وإشارات المرور، ما يفاقم الفوضى ويخلق ازدحامات مرورية كبيرة.

واعتبر البعض أن ما حدث يعكس خللا جسيما في البنية التحتية لشركة "وايمو"، مشيرين إلى أن النظام لا يعمل دون الإنترنت، وهو ما يرونه غير مستدام، خاصة مع اعتماد التشغيل على تقنية LIDAR واتصال مستمر بالشبكة.

وعلّق أحد النشطاء بالقول: "الاعتماد الكلي على التكنولوجيا أصبح خطرا على حياتنا اليومية"، بينما أضاف آخر: "فوضى مرورية غير مسبوقة! السيارات توقفت في منتصف الشوارع والإشارات تعطلت. هل نحن جاهزون للمدن الذكية؟".

وتساءل عدد من المدونين عن سبب توقف سيارات وايمو، متسائلين إن كانت تدار عبر خادم مركزي، وإلا كيف يمكن أن تتعطل عند انقطاع التيار الكهربائي؟

وأشار آخرون إلى أن اعتماد الشركة على قواعد وخرائط صارمة يجعل النظام هشا في مواجهة الظروف غير المتوقعة، بينما يتميز نهج تسلا القائم على بيانات العالم الحقيقي بقدرته على التعامل مع الفوضى بشكل أفضل.

ولم تحدد شركة باسيفيك المشغلة للغاز والكهرباء في سان فرانسيسكو سبب انقطاع التيار الكهربائي، والذي يشمل حوالي ثلث عملاء شركة المرافق في المدينة، مكتفية بالقول إن فرقها تعمل بأقصى سرعة لاستعادة الخدمة.