تفاؤل أميركي أوكراني بشأن محادثات ميامي وروسيا ترفض تعديل خطة السلام

وصف بيان أميركي أوكراني مشترك نتائج المحادثات التي جرت على مدى 3 أيام في ميامي بولاية فلوريدا بمشاركة حلفاء أوروبيين، بأنها "مثمرة وبناءة"، في حين قللت روسيا من آمالها بشأنها ورفضت التعديلات المقترحة على الخطة الأميركية.

وأوضح البيان، الذي نشره المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وكبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف، أن الاجتماعات ركزت على تطوير خطة السلام المكونة من عشرين بندا، وتوحيد المواقف بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، إضافة إلى بحث الجداول الزمنية وخطوات التنفيذ.

وأكد الجانبان أن أوكرانيا تظل ملتزمة بتحقيق سلام عادل ومستدام، مشددين على أن أي اتفاق يجب أن يشكل أساسا لمستقبل مستقر، لا أن يقتصر على وقف الأعمال العدائية.

وأشار البيان إلى أن الأولوية تتمثل في وقف القتال وضمان الأمن وتهيئة الظروف لتعافي أوكرانيا واستقرارها على المدى الطويل، مع الإشادة بالدور القيادي للولايات المتحدة واستمرار دعمها لكييف.

الموقف الروسي

في المقابل، قلّل الكرملين من شأن الآمال المعقودة على هذه المحادثات، معتبرا أن التعديلات المقترحة على الخطة الأميركية غير مقبولة.

وكانت واشنطن قد قدمت الشهر الماضي نسخة أولية من خطة تضم 28 نقطة، اعتبرتها كييف وحلفاؤها الأوروبيون مؤاتية لموسكو، قبل إدخال تعديلات عليها عقب مشاورات في برلين.

ورغم ذلك، أكدت موسكو أن مبعوثها موجود في الولايات المتحدة لتسلّم التعديلات ونقلها إلى الكرملين، نافياً التحضير لمفاوضات ثلاثية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الموفد الروسي سيطّلع على ما أعدّه الأميركيون والأوروبيون ويبلّغ موسكو لاحقا.

وفي ظل استمرار التصعيد العسكري، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن "الإشارات الحقيقية من روسيا لا تزال سلبية"، مشيراً إلى هجمات على طول خط المواجهة وضربات على البنية التحتية الأوكرانية.

إعلان

واتهم زيلينسكي القوات الروسية بإطلاق نحو 1300 مسيّرة هجومية وأكثر من ألف قنبلة جوية موجّهة أسبوع واحد، إضافة إلى صواريخ متعددة الأنواع، استهدفت خصوصاً منطقة أوديسا.

من جهته، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما وصفه بـ"المكاسب" التي حققتها قواته على الجبهة الشرقية، متوعدا بمزيد من التقدم قبل نهاية العام.