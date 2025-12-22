ترامب يعين حاكم لويزيانا مبعوثا خاصا لغرينلاند

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الأحد- عزمه تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى غرينلاند، التي تتمتع بالحكم الذاتي وتتبع مملكة الدانمارك.

وقال ترامب في بيان إن لاندري يتمتع بفهم عميق لأهمية غرينلاند إستراتيجيا للأمن القومي الأميركي، مؤكدا أنه سيعمل بحزم على حماية وتعزيز مصالح الولايات المتحدة، ليس فقط من أجل أمنها، بل أيضا من أجل استقرار وسلامة حلفائها والعالم بأسره.

ويُذكر أن جيف لاندري تولى منصب حاكم ولاية لويزيانا في يناير/كانون الثاني 2024، ومن المقرر أن تستمر ولايته حتى يناير/كانون الثاني 2028، وهو ما يفتح الباب أمام الجمع بين مهامه الداخلية ودوره الجديد مبعوثا خاصا لغرينلاند.

السيطرة على غرينلاند

وسبق أن شدد ترامب خلال الأشهر الأولى من عودته إلى البيت الأبيض على ضرورة خضوع غرينلاند للسيادة الأميركية، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة، التي تتمتع بموقع إستراتيجي مهم.

ورغم أن هذا الملف تراجع نسبيا عن صدارة المشهد الإعلامي خلال الأشهر الماضية، فإنه عاد إلى الواجهة في أغسطس/آب الماضي، عندما استدعت الحكومة الدانماركية السفير الأميركي لديها على خلفية تقارير عن تنفيذ 3 أشخاص على الأقل مرتبطين بترامب أنشطة تأثير سرية داخل غرينلاند.

كما زار جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي في وقت سابق قاعدة عسكرية أميركية نائية في الجزيرة، حيث وجه انتقادات إلى الدانمارك متهما إياها بتقليص الاستثمارات هناك.

وأكد ترامب مجددا أن غرينلاند تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي الأميركي، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أي خيار، بما في ذلك الخيار العسكري، على الرغم من كون الدانمارك حليفة للولايات المتحدة ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو).