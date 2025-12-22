بريطانيا تدين مصادقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة بالضفة

أدان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فالكونر، موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 19 مستوطنة جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف فالكونر، في تغريدة على منصة "إكس"، أن هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، محذرا من أن هذا الإجراء يهدد بتقويض "خطة النقاط العشرين"، كما يقوض آفاق السلام والأمن الدائمين، اللذين أكد أنه لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حل الدولتين.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قد صادق، أمس الأحد، على خطة لإنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة من شأنها تصعيد التوتر في الأراضي الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الخطة تشمل توسيع نطاق الاستيطان وتعزيز الوجود الإسرائيلي في مناطق عدة بالضفة الغربية.

انتقادات متصاعدة

ويأتي هذا التطور في ظل انتقادات دولية متصاعدة لسياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلية، التي تُعد مخالفة للقانون الدولي، وسط تحذيرات من تداعياتها الخطيرة على فرص التوصل إلى حل سياسي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ووفقا لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية، يقيم نحو نصف مليون مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن في مستوطنات أُقيمت على أراضي القدس الشرقية.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن قيام مستوطنين ببناء أكثر من 140 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو الحالية السلطة قبل نحو 3 أعوام.

ويرى مراقبون أن زيادة وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية من شأنها تقويض إمكانية تطبيق حل الدولتين، المنصوص عليه في قرارات صادرة عن الأمم المتحدة.