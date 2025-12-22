أخبار|تايوان

انتشار أمني واسع في تايوان بعد هجوم الجمعة

أعضاء من وحدة التدخل السريع يغادرون متجرًا في تايبيه بعد حادث أُطلقت فيه قنابل دخان واعتُدي على المارة، 19 ديسمبر/كانون الأول 2025.
عناصر من وحدة التدخل السريع أمام متجر في تايبيه بعد هجوم طعن على المارة (رويترز)
Published On 22/12/2025
|
آخر تحديث: 12:16 (توقيت مكة)

حفظ

شددت السلطات في تايوان الإجراءات الأمنية في مراكز النقل بأنحاء الجزيرة، عقب هجوم طعن في العاصمة تايبيه أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وأثار صدمة واسعة في البلاد.

وأفادت وكالة بلومبيرغ بأن الشرطة انتشرت صباح الاثنين في محطات المترو الرئيسية بالعاصمة، في حين تتحرى السلطات بلاغات عن تهديدات بتنفيذ هجمات مشابهة، بينها حادث مرتبط بقنبلة في المترو.

اقرأ أيضا

list of 3 itemsend of list

وقال قائد شرطة تايبيه في قسم التحقيقات الجنائية لو تشون هونغ لوكالة بلومبيرغ إنهم تلقوا عشرات التهديدات الأمنية منذ وقوع الهجوم، مؤكدا تكثيف الوجود الأمني في مراكز النقل واحتفالات رأس السنة والحفلات والفعاليات الكبرى.

ويأتي تشديد الإجراءات الأمنية بعد أن نفذ رجل يدعى تشانغ وين (27 عاما) هجوما الجمعة، استخدم فيه قنبلة دخان وسكينا في محطة قطار رئيسية، قبل أن يهاجم عددا من الأشخاص في منطقة تسوق قريبة.

وقالت الشرطة إن المهاجم قتل 3 أشخاص قبل أن يسقط صريعا من أحد المباني، مشيرة إلى أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة 11 شخصا.

وكان رئيس الوزراء التايواني تشو جونغ تاي قال إن المهاجم المشتبه به كان لديه ​سجل إجرامي ومذكرات توقيف ‌معلقة وسبق تفتيش منزله.

وتُعد الجرائم العنيفة نادرة في تايوان، والمرة الأخيرة التي وقع فيها حادث مماثل كانت في عام 2014 عندما قتل رجل 4 أشخاص في حادث طعن بالمترو.

المصدر: الجزيرة + الألمانية

إعلان