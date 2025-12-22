الجيش يقصف الدعم السريع بكردفان ولجنة عربية تتقصى انتهاكات دارفور

قال مصدر عسكري للجزيرة إن الجيش استهدف بالمسيّرات بلدات عدة في ولاية غرب كردفان تنتشر فيها قوات الدعم السريع، بينما أعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة لاتحاد المحامين العرب أنها شرعت في تقصي الانتهاكات بحق المدنيين في دارفور.

وأشار المصدر العسكري إلى أن الاستهداف أدى لتدمير عدد من السيارات القتالية وتحييد عناصر مقاتلة تتبع لقوات الدعم السريع، في عدة بلدات بولاية غرب كردفان من بينها أبو زبد، وأبو قلب، والمحفورة.

في الأثناء، يتواصل تدفق النازحين من منطقة هجليج بولاية غرب كردفان إلى مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، حيث ارتفع عددهم إلى نحو 1700 نازح، معظمهم من الأطفال والنساء.

وقد وصل هؤلاء النازحون في أوضاع إنسانية بالغة القسوة بعد رحلة نزوح شاقة هربا من القتال وانعدام مقومات الحياة.

تقصي حقائق

من جانب آخر، قال رئيس لجنة تقصي الحقائق التابعة لاتحاد المحامين العرب، محمد خالد المراد، إن اللجنة شرعت ميدانيا في استكمال التحقيقات بشأن الانتهاكات التي وقعت في حق المدنيين بمدينة الجِنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، خلال الحرب السودانية.

وأضاف المراد، في تصريحات أدلى بها خلال زيارة اللجنة لمدينة بورتسودان، أن التحقيقات الميدانية ستشمل أيضا الجرائم التي ارتكبت بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وفي سياق الانتهاكات، قال الأمين العام لمجلس الطفولة بالسودان، عبد القادر أبوه للجزيرة إن قوات الدعم السريع جندت أكثر من مليونين و700 ألف طفل وفقا لتقارير صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأضاف المسؤول السوداني أن السلطات الحكومية تعمل على كبح عمليات التجنيد التي تقوم بها قوات الدعم السريع بحق الأطفال منذ اندلاع الحرب في البلاد.

وأكد الأمين العام لمجلس الطفولة بالسودان أن نحو 6 ملايين طفل يعانون جراء النزوح وفقا لمؤشرات جرى تتبعها في ولايات الجزيرة وسنار ودارفور وكردفان.