الاحتلال يهدم بناية جنوبي القدس وينّفذ اقتحامات بالخليل

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين، تزامنا مع تنفيذ عمليات هدم في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

قال مراسل الجزيرة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي وادي قدوم في بلدة سلوان، وشرعت بهدم بناية تضم 13 شقة سكنية. وقد أبلغت سلطات الاحتلال سكان البناية بأن قرار الهدم جاء بسبب البناء دون ترخيص.

وذكرت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا وفتى فلسطينيين خلال عملية هدم مبانٍ في البلدة.

واعتبرت محافظة القدس أن هدم عمارة الوعد في حي سلوان جريمة حرب وتهجير قسري يستهدف تفريغ المدينة من سكانها.

وذكرت أن أي عملية هدم تؤدي لطرد السكان من منازلهم مخطط احتلالي واضح لإحلال المستعمرين مكان أصحاب الأرض.

وفي شمال الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال دمرت أراضي زراعية واقتلعت أشجارا في بلدة السيلة الحارثية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد كبير من آلياتها العسكرية أحياء في مدينة حلحول شمالي الخليل، وتمركزت فيها، ونشرت فرقا من القناصة في شوارعها.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن آليات الاحتلال اقتحمت حلحول عبر عدة حواجز، من بينها حاجز النبي يونس، وانتشرت في عدد من المواقع، أبرزها منطقتا المماس والحواور، وأغلقت حاجز جسر حلحول الواصل بين حلحول ومدينة الخليل.

وبالتزامن مع حرب الإبادة الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل في غزة بدءا من السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ولمدة عامين صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1102 من الفلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.

في حين خلفت حرب الإبادة على غزة نحو 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.