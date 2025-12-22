افتتاح أول مصنع سنغالي للمركبات العسكرية

افتتح الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي مصنعا لتجميع المركبات العسكرية التكتيكية بمدينة ديامنياديو، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا شرق العاصمة دكار.

ويعد المصنع، المسمى "الصناعة السنغالية للمركبات العسكرية"، أول وحدة صناعية مشتركة بين القطاعين العام والخاص مخصصة لتجميع مركبات قوات الدفاع والأمن في البلاد.

وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية نحو ألف مركبة، في حين يملك صندوق الاستثمار الإستراتيجي السيادي حصة الدولة البالغة 35% من رأسماله.

أنجز المشروع في إطار شراكة مع كوريا الجنوبية، ويشمل إلى جانب التجميع برامج تدريب ونقل تكنولوجيا لفائدة المهندسين والفنيين السنغاليين، تغطي مجالات الفحص والجودة والصيانة.

غير أن وكالة الأنباء الرسمية لم تكشف عن هوية الشريك الكوري أو حجم الاستثمارات المرصودة.

وشدد الرئيس فاي -في كلمته خلال حفل الافتتاح الذي حضره وزير القوات المسلحة بيرام ديوب- على أن إنشاء المصنع "خيار إستراتيجي قبل أن يكون قرارا صناعيا"، مؤكدا أن الهدف هو بناء صناعة دفاع وطنية قادرة على مواجهة تقلبات سلاسل التوريد العالمية.

وأضاف أن الاعتماد المفرط على الخارج في تجهيز القوات المسلحة "قد يشكل ثغرة إستراتيجية تهدد حرية القرار والسيادة الوطنية"، مشيرا إلى أن المشروع يمثل اللبنة الأولى في مسار أوسع يهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة تضم مزودين محليين، ومقاولين فرعيين، ومراكز صيانة، ومعاهد تدريب، ومختبرات ابتكار.