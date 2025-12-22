ارتفاع حصيلة شهداء غزة وتحذير من عرقلة إسرائيل إزالة الأنقاض

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين عن ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب التي شنتها إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت لعامين، إلى 70 ألفا و937 شهيدا و171 ألفا و192 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية 12 شهيدا، بينهم 4 جددا، و8 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى 7 مصابين.

ولم يورد البيان تفاصيل إضافية بشأن ملابسات وقوع الحالات الأخيرة.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن استشهاد نحو 405 فلسطينيين وإصابة 1115 آخرين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

كما أشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الضحايا الذين قضوا جراء انهيار مبان متضررة من قصف إسرائيلي سابق إلى 15، بفعل تأثير المنخفضات الجوية.

ويضطر الفلسطينيون إلى المكوث في مبان متصدعة وآيلة للسقوط نظرا لانعدام البدائل وسط تدمير إسرائيل معظم المباني في القطاع، ومنعها إدخال بيوت متنقلة ومواد البناء والإعمار، في تنصل من التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف النار.

قيود إسرائيلية تعرقل إزالة الأنقاض

على صعيد ذي صلة، قال رئيس بلدية خان يونس، علاء الدين البطة، إنهم فوجئوا بتقليص كبير في إمدادات الوقود، الأمر الذي يمنع فرق البلدية من رفع الركام وسط الدمار الواسع الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية في المدينة.

وأوضح البطة في تصريح للجزيرة أن البلدية تتلقى مساعدات غير كافية من بعض الجمعيات المحلية التي تزودها بالآليات اللازمة للعمل الميداني.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية عن دمار هائل طال 90% من البنى التحتية في القطاع، في حين قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، لم يشهد الواقع المعيشي للفلسطينيين أي تحسن في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع ومنع وتقنين دخول المواد الأساسية.