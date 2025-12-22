أين تدور المواجهات بين الجيش السوري وقسد في حلب؟

شهدت مدينة حلب السورية اليوم الاثنين اشتباكات بين قوات الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مما أدى لإغلاق طريق غازي عنتاب ونزوح عشرات العائلات.

ووفق تقرير تفاعلي أعده محمود الكن لقناة الجزيرة، فقد وقعت المواجهات في دوّاري شيحان والليرمون المتاخمين لدوار الأشرفية والشيخ مقصود الخاضعين لقسد.

وتخضع مدينة حلب شمالي سوريا لسيطرة الحكومة باستثناء هذين الحيين المتاخمين تقريبا لموقعي الاشتباكات.

وتبادلت الحكومة وقسد اتهامات ببدء الهجمات التي وقعت في مناطق تدخل ضمن مَديات الأسلحة الرشاشة لقوات قسد، مما دفع بعض أهالي هذه المناطق للنزوح منها.

وتم إغلاق طريق غازي عنتاب الواصل للطريق الدولي، كما أغلقت العديد من المصانع الموجودة بمنطقة الاشتباكات أبوابها بسبب كثافة النيران.

اتهامات متبادلة

وتنفي قسد تورطها في شن أي هجمات، وتقول إن مقاتليها لا يحملون سوى أسلحتهم الرشاشة، لكنّ تقرير الكن أكد أن المناطق التي تشهد نزوحا تقع ضمن مديات هذه الأسلحة الخفيفة.

ويبعُد حي الأشرفية بنحو 200 متر فقط عن موقعَي الاشتباكات فيما يبعد حي الشيخ مقصود عنهما بنحو ألف متر، وكلاهما خاضع لقوات قسد.

وقالت الحكومة إن قناصة تابعين لقوات قسد استهدفوا محيط دواري شيحان والليرمون شمالي حلب، فيما قالت مصادر للجزيرة إن اشتباكات اندلعت في المنطقة وأكد الطرفان وقوع إصابات في صفوفهما.

وذكرت قناة الإخبارية السورية ووكالة الأنباء (سانا) الرسميتان أن قوات قسد استهدفت نقاطا للأمن الداخلي قرب دواري شيحان والليرمون شمالي حلب.

في المقابل، اتهمت قسد من وصفتها بـ"فصائل حكومة دمشق" بشن هجوم على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، وحمّلت الحكومة المسؤولية عن التصعيد.