ألمانيا ترصد تحليق مئات المسيّرات المشبوهة هذا العام فوق منشآتها

قالت الشرطة الألمانية إنها رصدت تحليق مئات الطائرات المسيّرة المشبوهة فوق الأجواء الألمانية منذ مطلع العام الجاري، في حين بدأت برلين اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التحدي الأمني.

وأكد رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا، هولغر مونش، أن السلطات سجلت أكثر من ألف تحليق مشبوه لمسيّرات في ألمانيا منذ بداية هذا العام وحتى منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، مشيرا إلى أن الوكالة تعكف على إعداد تقييم شامل لهذه الاختراقات بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وأوضح مونش أن هذه الحوادث استهدفت على نحو متكرر مواقع ذات حساسية أمنية وعسكرية عالية، شملت القواعد التابعة للجيش والمطارات، إضافة إلى مرافق البنية التحتية الحيوية مثل الموانئ وشركات الصناعات الدفاعية.

وردا على سؤال عن التكهنات بشأن ارتباط هذه الحوادث بروسيا، أكد المسؤول الألماني صعوبة الجزم بذلك، نظرا للتحديات المعقدة المرتبطة بتحديد هوية المشغلين أو الوصول إليهم لاستجوابهم.

إجراءات أمنية

وفي سياق التحرك الحكومي لمواجهة هذه التهديدات، دشنت برلين مركزا مشتركا للدفاع ضد الطائرات المسيّرة بهدف تحسين قدرات رصد المسيرات وتحييدها مستقبلا، على أن تنطلق عمليات هذا المركز في يناير/كانون الثاني المقبل.

كما شكلت الشرطة الاتحادية وحدة متخصصة تضم ضباطا مدربين للتعامل مع هذا النوع من الخروقات.

ومن المقرر نشر هذه التعزيزات الأمنية في العاصمة الألمانية والمطارات والمواقع الإستراتيجية، مع الاعتماد على تقنيات متطورة تشمل أنظمة تشويش مدعومة بالذكاء الاصطناعي وطائرات اعتراضية ذاتية القيادة لتأمين المجال الجوي للبلاد.

يُذكر أن الأنشطة الجوية المريبة تصاعدت هذا العام في أجواء أوروبا، إذ تتعرض دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لاختراقات متكررة بمسيّرات يُعتقد أنها روسية، مما رفع درجات التأهب في القارة.

وتشير تقارير إلى أن المسيرات رُصدت في 15 دولة من دول الناتو، أبرزها ألمانيا وبلجيكا، وقد حلقت قرب المطارات في أكثر من نصف تلك الحوادث وفوق مواقع عسكرية في ربع الحالات، مما أثار استنفارا أمنيا واسعا في أوروبا.