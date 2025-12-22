أكسيوس: نتنياهو سيبحث توجيه ضربة لإيران خلال لقائه ترامب

نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث إعادة بناء القدرات الصاروخية الإيرانية وإمكانية توجيه ضربة لطهران.

وذكر الموقع أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أبلغ القيادة الوسطى الأميركية -خلال لقاء في تل أبيب أمس الأحد- قلق بلاده من المناورة الصاروخية الإيرانية الأخيرة، محذرا من أن هذه التحركات قد تكون غطاء لهجوم مفاجئ.

كما أكد زامير ضرورة التنسيق الوثيق مع واشنطن بشأن الاستعدادات الدفاعية.

وأوضح الموقع نقلا عن ذات المصادر أن "الخطر الأكبر يتمثل في اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران نتيجة سوء تقدير من أحد الطرفين"، مشيرا إلى أن الاستخبارات الأميركية لا تملك حاليا أي مؤشر على هجوم إيراني وشيك.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" ذكرت أمس الأحد، أن تل أبيب تستعد لعرض ملف استخباراتي شامل على ترامب خلال اجتماعه المرتقب مع نتنياهو في ولاية فلوريدا الأميركية، لإقناعه باتخاذ خطوات عملية ضد إيران، بما في ذلك خيار شن هجوم جديد.

وبحسب مصادر الصحيفة سيركز الملف الاستخباراتي على تجديد البرنامج النووي الإيراني، وتطوير الصواريخ الباليستية، ونشاط الحرس الثوري الإيراني، ودعم وتمويل الإرهاب عبر "أذرع إيران" في المنطقة.

وترى إسرائيل، -وفق الصحيفة- أن إسقاط النظام الإيراني هو الحل الجذري لإنهاء الحروب في المنطقة، مشيرة إلى أن تل أبيب تدرس في هذا السياق خيارات عسكرية واقتصادية بالتوازي مع مساعي زعزعة النظام في طهران.