العدل الأميركية تنشر مزيدا من وثائق إبستين وتحجب معلومات تتعلق بترامب

كشفت وزارة العدل الأميركية النقاب عن آلاف الوثائق المتعلقة برجل الأعمال الراحل المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، ضمت أسماء شخصيات عالمية بارزة، في حين سجلت غيابا ملحوظا لأي إشارات مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، رغم ظهوره في وثائق سابقة.

وشملت الوثائق المنشورة أمس الأول الجمعة صورا وسجلات تتعلق بمسؤولين ومشاهير من بينهم الرئيس الأسبق بيل كلينتون، لكنها خضعت لعمليات تنقيح وحجب واسعة طالت مئات الصفحات.

وكان غياب الإشارة إلى ترامب في الوثائق المفرج عنها ملحوظا بالنظر إلى أن صورا ووثائق متعلقة به ظهرت في إصدارات سابقة لسجلات إبستين على مدى سنوات، حيث ظهر اسم ترامب -على سبيل المثال- في قوائم ركاب طائرة إبستين الخاصة في الدفعة الأولى من المواد المتعلقة بهذا الملف التي نشرتها وزارة العدل في فبراير/شباط الماضي.

وبررت الوزارة ذلك بالقول إن الحجب يأتي ضمن "الجهد الكبير المطلوب لمراجعة هذه الوثائق وضرورة حماية ضحايا إبستين".

وأقرت وزارة العدل بأنها لا تزال تراجع مئات الآلاف من الصفحات الإضافية لإمكانية إصدارها.

غضب وانتقادات

وأثار هذا الإجراء غضب الضحايا، إذ وصفت مارينا لاسيردا، إحدى ضحايا إبستين، حجم المحتوى المحذوف بأنه "صفعة أخرى" للضحايا، وقالت "جميعنا غاضبون من هذا. كنا نتوقع أكثر من ذلك بكثير".

كما اتهم مكتب بيل كلينتون إدارة ترامب بمحاولة "حماية نفسها" عبر تسليط الضوء على صور قديمة لكلينتون لتشتيت الأنظار عن التدقيق في ملفات أخرى.

ورصد نواب ديمقراطيون في مجلس النواب حذف ملف كان يحتوي على صورة لترامب من مجموعة البيانات المنشورة، مطالبين الإدارة بتوضيح الأسباب، خاصة مع وجود رسائل بريد إلكتروني سابقة تشير إلى علم ترامب ببعض أنشطة إبستين، الأمر الذي وصفه الأخير بـ"الخدعة" الهادفة لتشتيت الانتباه.

إعلان

ورغم تأكيد البيت الأبيض أن نشر هذه الوثائق يعكس التزامه بالشفافية، فإن الخطوة جاءت بضغط من الكونغرس وبعد ممانعة سابقة من إدارة ترامب.

وتتزامن هذه التطورات مع اتهامات وجهها ناخبون لإدارة ترامب بالتستر على علاقات إبستين بشخصيات نافذة، والتعتيم على ملابسات وفاته داخل سجنه عام 2019، التي اعتبرتها التحقيقات الرسمية انتحارا.