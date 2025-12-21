وزارة الصحة بغزة: نعاني من حرب خفية أخرى هي نقص الدواء

حذر المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش -في مداخلة مع قناة الجزيرة- من أن أرواح آلاف المرضى في غزة باتت معلّقة، في ظل نقص الدواء وتدمير المستشفيات وغياب الأطباء.

وقال البرش إن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يعاني من حرب أخرى خفية وهي نقص الدواء، مشيرا إلى أن كارثة الدواء تعكسها الأرقام، فهناك أكثر من 80 ألف مريض سكري معرضون لانتكاسات بسبب عدم توفر أدوية السكري.

وذكر أن أكثر من 5100 من مرضى الضغط مهددون بجلطات قاتلة، لعدم توفر الخدمات الأساسية مثل القسطرة القلبية والقلب المفتوح.

كما يواجه نحو ألفين من مرضى السرطان خطر الموت بسبب غياب الأدوية والبروتكولات العلاجية، ونحو 45 ألفا من مرضى القلب مهددون بأزمات قلب، بالإضافة إلى أن هناك 1100 من مرضى الكلى بحاجة إلى غسيل منتظم، وأكثر من 24 ألف مريض نفسي بلا أدوية، كما يؤكد البرش للجزيرة.

وعدّد المدير العام لوزارة الصحة في غزة الأدوية المفقودة في غزة والتي تتمثل في المضادات الحيوية وخافضات الحرارة والشاش المعقم للجروح، بالإضافة إلى أدوية ومستلزمات أخرى يمنع الاحتلال دخولها.

وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية إلى وفاة 1092 مريضا في انتظار الإجلاء الطبي خلال الأشهر الماضية في غزة، وتؤكد أن 50% من مستشفيات القطاع تعمل جزئيا.

وأكد البرش أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الأدوية إلى غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولا يسمح إلا بدخول كميات بسيطة لا تتجاوز 10% من الحاجيات الملحة، وقسمّ القطاع ودمر 324 صيدلية مرخصة و128 شركة ومستودع أدوية.