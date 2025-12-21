آلاف الأميركيين في سان فرانسيسكو يغرقون في الظلام

أغرق انقطاع كبير للتيار الكهربائي 130 ألف منزل ومقر شركة في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية في الظلام الليلة الماضية.

وترك انقطاع التيار الكهربائي مساحة كبيرة من الجزء الشمالي من المدينة في ظلام دامس، بدءا من أحياء ريتشموند وبريسيديو والمناطق المحيطة بمتنزه غولدن غيت في وقت مبكر من بعد الظهر، ثم ازداد حجم الانقطاع.

وأفادت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية بإغلاق جماعي للمطاعم والمحلات التجارية، وانطفاء أضواء الشوارع وزينة عيد الميلاد.

وقالت إدارة الطوارئ في سان فرانسيسكو على منصة إكس إن هناك "اضطرابات كبيرة في حركة النقل" تحدث على مستوى المدينة، وحثت السكان على تجنب السفر غير الضروري والتعامل مع إشارات المرور المطفأة على أنها تقاطعات توقف من 4 جهات.

وقالت وكالات النقل في المدينة إنها تتجاوز بعض محطات حافلات "موني" وقطارات "بارت" بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

ولم تحدد شركة باسيفيك المشغلة للغاز والكهرباء في سان فرانسيسكو سبب انقطاع التيار الكهربائي، والذي يشمل حوالي ثلث عملاء شركة المرافق في المدينة، مكتفية بالقول إن فرقها تعمل بأقصى سرعة لاستعادة الخدمة.

في غضون ذلك، ذكر مسؤولو الإطفاء في منشور على منصة "إكس" في حوالي الساعة 15:3 مساء السبت (23:15 بتوقيت غرينتش) أن بعض الانقطاعات على الأقل نجمت عن حريق اندلع داخل محطة فرعية تابعة لشركة باسيفيك للغاز والكهرباء.

وفي حوالي الساعة الرابعة مساء، نشرت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء على منصة إكس أن شبكة الطاقة استقرت ولا تتوقع حدوث انقطاعات إضافية للعملاء. وقالت الشركة إنها غير قادرة على تأكيد ما إذا كانت الكهرباء ستعود في وقت لاحق.