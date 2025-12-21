10 قتلى بنيران مسيرة استهدفت سوقا بولاية شمال دارفور

أفادت مصادر طبية سودانية بمقتل 10 أشخاص جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة استهدفت سوقا في منطقة المالحة بولاية شمال دارفور أمس السبت.

وفي تطورات ميدانية متصلة، قال مصدر عسكري للجزيرة إن الجيش السوداني نفذ ضربات جوية استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع في بلدة برنو شمالي غربي مدينة كادوقلي في ولاية جنوب كردفان، وألحقت خسائر في صفوفها، وذلك بعد إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على البلدة.

وتشهد ولاية جنوب كردفان منذ أيام معارك متواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي تتحالف مع قوات الحركة الشعبية/جناح الشمال وتحاصر هذه القوات مدينتي كادوقلي والدلنج، وهما من كبرى مدن الولاية.

قتال وتأثيرات

وفي السياق الإنساني، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت إن من المتوقع نزوح ما بين 90 ألفا و100 ألف شخص في حال استمرار القتال في كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان.

وأضاف المسؤول الأممي أن نحو نصف مليون شخص في مدينة الأُبيّض بولاية شمال كردفان قد يتأثرون بتصاعد القتال، مشيرا إلى أن النازحين يفرون من مناطق محيطة ببابنوسة وكادوقلي والأُبيّض، وأن من يتمكن منهم من الفرار يصل إلى ولاية النيل الأبيض.

كما أكد فرار أكثر من 100 ألف شخص من مدينة الفاشر والقرى المحيطة بها، في حين لا يزال عدد كبير من المدنيين عالقين في المناطق المجاورة.

وشدّد رفعت على أن نقص التمويل الدولي أدى إلى تقليص العمل الإنساني على الأرض بشكل كبير واضطراري، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يشهد السودان حربا بين الجيش والدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص وانتشار المجاعة على نطاق واسع.