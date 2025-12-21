مزارعون يواصلون إغلاق الطرق في فرنسا احتجاجا على سياسات الحكومة

واصل مزارعون إغلاق طرق السبت في جنوب غرب فرنسا احتجاجا على طريقة التعامل مع تفشي مرض يصيب المواشي، رغم دعوات الحكومة الفرنسية إلى "هدنة في عيد الميلاد".

وأقام اتحاد المزارعين المحسوب على اليسار حاجزا جديدا على الطريق السريع "إيه75" الرابط بين مدينتي كليرمون فيران ومونبلييه، مما أدى إلى إغلاقه في الاتجاه الجنوبي، قبل أن يفتح بعد الظهر.

لكن الطريق السريع "إيه64" الرابط بين تولوز وبايون ظل مغلقا السبت لأكثر من 180 كيلومترا.

كما ظل الطريق السريع "إيه63" الذي يربط بوردو بإسبانيا مغلقا بالقرب من سيستاس في جنوب بوردو.

وقالت سارة ملكي، المتحدثة باسم اتحاد المزارعين في منطقة أفيرون، "طالما لم يحدث تغيير في السياسة الصحية، وطالما استمرت الحكومة في الذبح المنهجي والكامل في حالة ظهور حالة من مرض التهاب الجلد العقدي المعدي في مزرعة، فسنواصل التعبئة".

وبحسب وزارة الداخلية "تم تسجيل 50 عملية شارك فيها 1619 شخصا" السبت، مقارنة بـ93 تحركا شارك فيها نحو 4000 شخص الجمعة.