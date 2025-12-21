جمعت حملة تبرعات لإعادة تأهيل البنى التحتية في حلب، شمالي سوريا، أكثر من 426 مليون دولار خلال 3 أيام ، بحسب تصريح محافظ حلب عزام الغريب لوكالة سانا.

وقال الغريب إن حملة "حلب ست الكل" شكّلت فعالية رد الجميل لهذه المحافظة وأهلها الذين قدّموا الكثير عبر سنوات الثورة، مشيرا إلى أن فاتورة تلك السنوات كانت كبيرة جدا على حلب من حيث حجم الدمار الذي لحق بالبنى التحتية والمنازل السكنية، إضافة إلى العدد الكبير من الشهداء والمصابين الذين قدمتهم المحافظة في سبيل تحقيق العدالة والحرية والكرامة.

وسجل اليوم الأول للحملة، الخميس، حصيلة 150 مليون دولار، فيما ارتفعت التبرعات في اليوم الثاني إلى 271 مليون دولار، لتصل في اليوم الثالث والأخير إلى أكثر من 426 مليون دولار.

وبذلك يتجاوز حجم التبرعات بحلب حصيلة حملات سابقة في محافظات أخرى، أبرزها حملة "فداء لحماة" التي نُظّمت الشهر الماضي وجمعت أكثر من 210 ملايين دولار.

بوابة سوريا

ووصف الرئيس السوري أحمد الشرع، محافظة حلب شمالي البلاد بأنها البوابة الاقتصادية لنهضة سوريا، مؤكدا أنها ستقود النشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام المشاركين في الحملة قال فيها "إن حلب كانت المفتاح والبوابة لكل سوريا".

وشهدت عدة محافظات سورية خلال العام الجاري، إطلاق حملات مماثلة لدعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الواقع المعيشي والخدمي في المناطق المتضررة، من بينها "أربعاء حمص"، "أبشري حوران"، "دير العز"، "الوفاء لإدلب"، و"فداء لحماة"، في إطار تكامل الجهود الوطنية والمجتمعية لإعادة بناء ما دمره النظام البائد، بينما حضر الرئيس الشرع عددا منها، من بينها حملة الوفاء لإدلب.

وتأتي هذه المبادرة امتدادا لسلسلة من الحملات التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، مثل حملة "لعيونك يا حلب" للنهوض بواقعها، وحملة "المليون غرسة" لإعادة تأهيل الحدائق والمساحات الخضراء، وحملة "منورة حلب" التي عملت على إنارة المحاور الرئيسية للشوارع، فضلا عن خطة شاملة لتأهيل الطرقات خلال العام المقبل 2026.