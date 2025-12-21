كوريا الشمالية: ينبغي كبح طموحات اليابان النووية

قالت كوريا الشمالية إن طموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية ينبغي كبحه تماما، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول السياسة الخارجية في كوريا الشمالية أن اليابان ‍تظهر نية امتلاك أسلحة نووية بشكل صريح بقولها "إنها بحاجة إلى مراجعة المبادئ الثلاثة غير النووية".

ونددت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، أول أمس الخميس، بمراجعة اليابان مبادئها الثلاثة المناهضة للأسلحة النووية، والتي استمرت لعقود.

وجاء انتقاد صحيفة رودونغ سينمون في أعقاب تقارير تفيد بأن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تسعى لتغيير المبادئ التي تحظر امتلاك أو إنتاج أو إدخال أسلحة نووية.

وقالت الوكالة إن اليابان بدأت في الإدلاء بمثل هذه التعليقات بكثرة بمجرد موافقة الولايات المتحدة على طلب من كوريا الجنوبية لبناء غواصة نووية.

وفي ‌أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الرئيس ‌الأميركي دونالد ترامب إنه منح كوريا الجنوبية الموافقة على بناء غواصة نووية تعمل بالطاقة النووية، وذلك بعد زيارته سول لحضور قمة حول صفقة تجارية مع الرئس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.