غوغل وآبل تحذران موظفيهما بأميركا من السفر للخارج بسبب قيود التأشيرات

حذرت شركتا "غوغل" و"آبل" موظفيهما من حاملي التأشيرات الأميركية من السفر خارج الولايات المتحدة، وذلك في ظل أزمة تأخير في المواعيد القنصلية لدى سفارات واشنطن في أنحاء العالم.

ووفق موقع "بيزنس إنسايدر" الذي أورد الخبر، فإن شركات المحاماة التي تمثل العملاقين التكنولوجيين أوضحت في رسائل داخلية للموظفين أن بعض السفارات والقنصليات تشهد فترات انتظار لمواعيد ختم التأشيرات تصل إلى 12 شهرا.

وحذرت هذه الرسائل من أن السفر في الوقت الراهن ينطوي على مخاطر عالية، إذ قد يجد الموظفون أنفسهم عالقين خارج الولايات المتحدة لفترات طويلة عند تأجيل مواعيدهم.

وذكر التقرير أن من بين أسباب هذه التأخيرات متطلبات الفحص الجديدة التي تشمل مراجعة دقيقة لحسابات المتقدمين على منصات التواصل الاجتماعي، وزيادة التدقيق التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا على تأشيرات العمل المخصصة للعمالة ذات المهارات العالية.

وكانت مجموعة "ألفابت"، الشركة الأم لغوغل، قد نصحت موظفيها في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الماضي بتجنب السفر خارج أميركا، وحثت حاملي تأشيرات العمل بشكل خاص على البقاء داخل الأراضي الأميركية لتفادي أي تعقيدات قانونية أو إجرائية قد تمنع عودتهم لممارسة مهامهم.

ومنذ عودته للبيت الأبيض، يتخذ ترامب سياسات متشددة بخصوص ترحيل المهاجرين غير النظاميين والتضييق على النظاميين والزائرين والسياح، وصولا إلى حظر دخول مواطني عشرات الدول من بينها دول حليفة للولايات المتحدة. وقد وقّع الثلاثاء الماضي مرسوما يفرض قيودا جديدة على دخول مواطني دول عدة بعضها عربية إلى الولايات المتحدة.