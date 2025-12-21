غانا تطالب أميركا بتسليمها وزيرا سابقا متهما بالفساد

طلبت السلطات الغانية من الولايات المتحدة تسليم وزير المالية السابق كين أوفوري-أتا، البالغ من العمر 66 عاما، لمواجهة اتهامات بالفساد وإحداث خسائر مالية أثناء توليه المنصب، وفق ما نقلته وسائل إعلام دولية.

وأعلنت غانا أوفوري-أتا "فارّا من العدالة" هذا العام بعد امتناعه عن حضور جلسات التحقيق المرتبطة بالقضية، لتصدر منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) لاحقا مذكرة توقيف حمراء بحقه، تدعو أجهزة الأمن حول العالم إلى تحديد مكانه واعتقاله. من جانبه نفى الوزير السابق ارتكاب أي مخالفات.

وكان أوفوري-أتا، وهو مصرفي سابق، تولى حقيبة المالية بين عامي 2017 و2024، وقاد جهود بلاده لإعادة هيكلة الديون في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

غير أن فترة ولايته اتسمت بارتفاع معدلات التضخم وتزايد الضغوط الشعبية والبرلمانية للمطالبة باستقالته، مما دفع الرئيس حينها نانا أكوفو-أدو، وهو ابن عم الوزير، إلى إقالته.

وتأتي القضية في وقت حساس بالنسبة لغانا التي تكافح لتحقيق الاستقرار المالي والسياسي، وسط مراقبة دولية لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.

ويرى مراقبون أن مآلات ملف أوفوري-أتا ستؤثر على صورة البلاد في ما يتعلق بالشفافية والمساءلة، خاصة وأنه كان أحد أبرز الوجوه الاقتصادية خلال السنوات الماضية.