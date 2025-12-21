أخبار|غانا

غانا تطالب أميركا بتسليمها وزيرا سابقا متهما بالفساد

FILE - Ghana's Finance Minister Ken Ofori-Atta speaks during the G-24 news conference at the World Bank/IMF Spring Meetings, in Washington, on April 19, 2018. The International Monetary Fund has agreed to give Ghana $3 billion to try to get the West African nation's debt under control, restore financial stability and help people most at risk from rising prices and other economic problems. ( AP Photo/Jose Luis Magana, File)
وزير المالية الغاني السابق كين أوفوري-أتا (أسوشيتد برس)
Published On 21/12/2025
|
آخر تحديث: 15:50 (توقيت مكة)

طلبت السلطات الغانية من الولايات المتحدة تسليم وزير المالية السابق كين أوفوري-أتا، البالغ من العمر 66 عاما، لمواجهة اتهامات بالفساد وإحداث خسائر مالية أثناء توليه المنصب، وفق ما نقلته وسائل إعلام دولية.

وأعلنت غانا أوفوري-أتا "فارّا من العدالة" هذا العام بعد امتناعه عن حضور جلسات التحقيق المرتبطة بالقضية، لتصدر منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) لاحقا مذكرة توقيف حمراء بحقه، تدعو أجهزة الأمن حول العالم إلى تحديد مكانه واعتقاله. من جانبه نفى الوزير السابق ارتكاب أي مخالفات.

وكان أوفوري-أتا، وهو مصرفي سابق، تولى حقيبة المالية بين عامي 2017 و2024، وقاد جهود بلاده لإعادة هيكلة الديون في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

غير أن فترة ولايته اتسمت بارتفاع معدلات التضخم وتزايد الضغوط الشعبية والبرلمانية للمطالبة باستقالته، مما دفع الرئيس حينها نانا أكوفو-أدو، وهو ابن عم الوزير، إلى إقالته.

وتأتي القضية في وقت حساس بالنسبة لغانا التي تكافح لتحقيق الاستقرار المالي والسياسي، وسط مراقبة دولية لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.

ويرى مراقبون أن مآلات ملف أوفوري-أتا ستؤثر على صورة البلاد في ما يتعلق بالشفافية والمساءلة، خاصة وأنه كان أحد أبرز الوجوه الاقتصادية خلال السنوات الماضية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

